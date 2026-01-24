Tormenta invernal en EE. UU. obliga a cerrar aeropuertos y cancelar vuelos; checa si te afecta

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters.

La tormenta invernal Fern, que dejará temperaturas gélidas en gran parte de Estados Unidos, ya provocó la cancelación de más de casi 12 mil vuelos programados para este fin de semana.

De acuerdo con FlightAware, plataforma especializada en el seguimiento de vuelos en tiempo real, 4 mil 14 vuelos han sido cancelados este sábado, mientras que el domingo 7 mil 975 corrieron con la misma suerte.

Además, múltiples aeropuertos del país ya cerraron operaciones, lo que afecta también la llegada de vuelos internacionales, incluidos los procedentes de México, donde ya se han reportado cancelaciones hacia el vecino país del norte.

Cancelaciones de vuelos de México a Estados Unidos

En la plataforma FlightAware se observa que múltiples vuelos de las aerolíneas Aeroméxico, Aeroméxico Connect, Viva Aerobus y Volaris han sido cancelados este fin de semana.

Foto: Captura de pantalla.

Foto: Captura de pantalla.

Foto: Captura de pantalla.

Foto: Captura de pantalla.

Aeropuertos de Estados Unidos más afectados por tormenta invernal

Lo anterior coincide con lo informado previamente por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), a través de su Aviation Weather Center (AWC), que señaló que varias terminales consideradas estratégicas dentro de la red aeroportuaria de Estados Unidos resultarían afectadas por este evento meteorológico.

Los siguientes aeropuertos son los que presentan las mayores afectaciones:

Dallas-Fort Worth International Airport (Texas)

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (Georgia)

John F. Kennedy International Airport y LaGuardia Airport (Nueva York)

Boston Logan International Airport (Massachusetts)

Memphis International Airport (Tennessee)

St. Louis Lambert International Airport (Misuri)

Kansas City International Airport (Misuri)

Nashville International Airport (Tennessee)

Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (Ohio)

Charlotte Douglas International Airport (Carolina del Norte)

Raleigh-Durham International Airport (Carolina del Norte)

Washington Dulles International Airport y Ronald Reagan Washington National Airport (Washington, D.C.)

Pittsburgh International Airport (Pensilvania)

Philadelphia International Airport (Pensilvania)

La AWC señaló que los aeropuertos del sur y centro de Estados Unidos serán los primeros en registrar afectaciones, mientras que las terminales del noreste presentarán retrasos y cancelaciones conforme avance el sistema.

Recomendaciones

La información proporcionada por FlightAware se actualiza de manera constante, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar directamente con las aerolíneas el estatus de sus vuelos, así como los canales oficiales de los aeropuertos, para confirmar horarios, posibles cambios o reprogramaciones.