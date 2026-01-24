ICE mata a otra persona en Minneapolis; gobernador exige salida de agentes

GENERANDO AUDIO...

Agentes de ICE dispararon contra hombre desarmado. Foto: Reuters

Un video difundido en redes sociales captó el momento en que un agente federal de inmigración (ICE) disparó en repetidas ocasiones contra un hombre desarmado en Minneapolis, Minnesota, la mañana de este sábado. La víctima, de 51 años, murió poco después de recibir los disparos, según confirmaron autoridades locales.

Las imágenes muestran a varios agentes federales forcejeando con el hombre, hasta que uno de ellos saca su arma y dispara en múltiples ocasiones. El agente continúa disparando incluso cuando la persona ya se encuentra inmóvil en el suelo, de acuerdo con el video que circula ampliamente en plataformas digitales.

Las personas que graban el video desde el interior de un establecimiento, documentaban la detención y exclaman horrorizadas tras varios disparos que se escucharon aun cuando el hombre dejó de forcejear con los agentes.

Gobernador de Minnesota califica el tiroteo de ICE como “repugnante”

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, condenó el hecho y lo calificó como “repugnante”, además de exigir al presidente Donald Trump poner fin a la ofensiva migratoria en el estado.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro terrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante”, escribió Walz en su cuenta de X.

El mandatario estatal pidió retirar del estado a los agentes federales involucrados en operativos migratorios.

“El presidente debe poner fin a esta operación. Saque de Minnesota a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento”, añadió.

Segundo tiroteo mortal en menos de dos semanas

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, informó que el hombre murió poco después del ataque. Se trata del segundo tiroteo fatal protagonizado por agentes federales en la ciudad en poco más de dos semanas.

El incidente ocurre tras el asesinato, el pasado 7 de enero, de Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, quien también murió a manos de un agente federal, lo que ha intensificado las críticas contra las acciones de ICE en Minnesota.

Reacciones políticas

La senadora demócrata Amy Klobuchar exigió la salida inmediata de ICE de Minnesota.

“A la administración Trump y a los republicanos del Congreso que han permanecido en silencio: saquen a ICE de nuestro estado ahora”, declaró.

Las autoridades de Minneapolis señalaron que continúan recabando información y pidieron a la población mantener la calma y evitar la zona, mientras se confirman más detalles del caso.

