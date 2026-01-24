EE. UU. redefine su estrategia de defensa: prioriza seguridad nacional, contención a China y foco en América Latina

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Pentágono, anunció un cambio en su política de seguridad nacional con la publicación de la Estrategia de Defensa Nacional (NDS) 2026, en la que se establece como prioridades la protección del territorio estadounidense, la contención de China y un mayor enfoque en América Latina.

El documento señala que el apoyo a aliados será más limitado y que los socios deberán asumir mayores responsabilidades en su propia defensa.

De acuerdo con el texto oficial, las fuerzas armadas de EE. UU. concentrarán sus esfuerzos en la defensa del territorio nacional y la región del Indo-Pacífico, mientras que en otras zonas del mundo los aliados contarán con respaldo reducido por parte de Washington. Este planteamiento representa un ajuste relevante frente a estrategias anteriores del Pentágono.

Cambio en la Estrategia de Defensa Nacional

La Estrategia de Defensa Nacional 2026 difiere de la aplicada durante el gobierno de Joe Biden, que calificaba a China como el principal desafío estratégico y a Rusia como una amenaza inmediata. El nuevo documento adopta un tono más moderado hacia ambos países y propone mantener “relaciones respetuosas” con Pekín, sin hacer referencia directa a Taiwán.

En el caso de Rusia, la NDS describe el riesgo como “persistente pero manejable”, con impacto particular en los países del flanco oriental de la OTAN. Esta caracterización contrasta con la estrategia previa, que subrayaba la urgencia del desafío ruso para la estabilidad europea.

Seguridad fronteriza como prioridad

El documento del Pentágono, alineado con la visión del presidente Donald Trump, enfatiza que la seguridad nacional incluye el control fronterizo. Señala que la falta de atención a este tema en administraciones anteriores derivó en un incremento de la migración irregular y del tráfico de narcóticos.

“La seguridad fronteriza es seguridad nacional”, indica el texto, al destacar que EE. UU. priorizará acciones para reforzar sus fronteras, repeler amenazas y ejecutar deportaciones de personas en situación migratoria irregular.

América Latina en el centro de la agenda

La NDS 2026 coloca a América Latina en un lugar central dentro de la estrategia de EE. UU. El Pentágono afirma que buscará “restaurar el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental” para proteger el territorio nacional y asegurar el acceso a zonas estratégicas de la región.

Desde su regreso al poder, Trump ha ordenado el uso de fuerzas militares en América Latina, incluyendo operaciones contra presuntas redes de narcotráfico y acciones directas en países de la región, de acuerdo con lo señalado en el documento.

Ausencias en la nueva estrategia

A diferencia de la estrategia de Biden, la Estrategia de Defensa Nacional 2026 no menciona el cambio climático como una amenaza emergente para la seguridad nacional, enfoque que había sido incorporado en documentos previos del Pentágono.