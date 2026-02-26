Trump estalla contra Robert De Niro y lo llama “enfermo y demente” tras llamado a “resistir”

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump y Robert De Niro. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el miércoles al actor Robert De Niro de “enfermo y demente”, luego de que el intérprete instara a los estadounidenses a “resistir” a su administración durante una reciente intervención en un pódcast.

El mandatario reaccionó a través de una extensa publicación en su plataforma Truth Social, donde se refirió al actor como “trastornado” y aseguró que, en su opinión, tiene un “coeficiente intelectual extremadamente bajo”. Además, afirmó que De Niro “no tiene ni idea de lo que hace o dice” y sostuvo que algunas de sus acciones son “seriamente delictivas”.

Las declaraciones se produjeron después de que el protagonista de Taxi Driver y El padrino, crítico abierto del magnate republicano, participara el lunes en el programa “The Best People with Nicolle Wallace”, donde afirmó: “Todo el mundo tiene que mantenerse unido para sacarlos y volver a la normalidad”.

En ese espacio, el actor de 82 años señaló que “la historia es nuestro país, y Trump lo está destruyendo”, y concluyó: “La gente tiene que resistir, resistir, resistir, resistir, resistir. Es la única manera”.

De Niro ya había expresado su rechazo al presidente anteriormente. Durante su discurso de aceptación del premio a toda una vida en el Festival de Cine de Cannes el año pasado, calificó a Trump de “filisteo”.

En el mismo mensaje en Truth Social, el presidente estadounidense también arremetió contra las legisladoras demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, a quienes llamó “lunáticas”.

La confrontación pública vuelve a evidenciar el choque entre el mandatario y figuras del mundo del espectáculo que han criticado abiertamente su gestión.

