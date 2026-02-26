Estados Unidos responderá “en consecuencia”, advierte Marco Rubio a Cuba tras tiroteo a lancha en el Caribe

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Reuters/Getty Images

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este miércoles que Estados Unidos responderá “en consecuencia” tras la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense en un tiroteo con las fuerzas de seguridad de Cuba cerca de la costa de la isla.

“Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia”, señaló a la prensa desde Saint Kitts y Nevis, donde se encuentra con motivo de una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom).

El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que verificarán lo sucedido “de forma independiente”, puesto que, hasta el momento, “la mayor parte de la información” en sus manos procede de las autoridades cubanas. En este sentido, defendió que Washington sacará sus propias conclusiones sobre el suceso: “Tengo motivos de sobra para querer nuestra propia información. En Estados Unidos, por lo general, no tomamos decisiones basándonos en lo que dicen las autoridades cubanas”.

Rubio agregó que el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y “otros (organismos)” están investigando lo sucedido, insistiendo en que “no voy a especular”. Pese a ello, negó que entre la tripulación se encontrase “personal del gobierno estadounidense”, rechazando que detrás de la embarcación haya una “operación” de la Casa Blanca.

Además, planteó que “es sumamente inusual ver tiroteos en mar abierto como ese”. “No es algo que ocurra todos los días. Es algo que, francamente, no ha sucedido con Cuba en mucho tiempo”, apuntó.

Toda vez que adelantó que la Embajada estadounidense en La Habana solicitó “acceso” a los supervivientes del tiroteo en la embarcación afectada en aguas cercanas a la provincia de Villa Clara, pero ha eludido abordar “qué hacían, por qué estaban allí”.

“No voy a especular sobre eso porque no es prudente hacerlo hasta que tengamos todos los datos (…) Aparte de eso, sí, ha habido gente en el pasado que ha entrado a Cuba para traer gente. Es ilegal. Es una violación de la ley federal ir y traer gente de un lado a otro. Y hemos pillado a gente haciéndolo en el pasado. Para ser sincero, normalmente no suele acabar en tiroteos. Pero no afirmo que eso sea lo que ha pasado aquí. No lo sé”

Marco Rubio / secretario de Estado, EE. UU.

Por su parte, las autoridades caribeñas denunciaron un intento “de infiltración con fines terroristas”, tras interrogar a los seis supervivientes del tiroteo posteriormente detenidos, a la vez que acotó que ellos, así como los cuatro abatidos, eran cubanos residentes en Estados Unidos.

De acuerdo con la información del Ministerio del Interior de Cuba, la embarcación, con matrícula del estado de Florida, “se aproximó” a las aguas territoriales cubanas “a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el municipio Corralillo”. Tras ello, una unidad de las Tropas Guardafronteras de la isla, compuesta por cinco personas, solicitó una identificación a sus integrantes.

“Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana resultara lesionado”, detalló en un comunicado, agregando que, en consecuencia, cuatro tripulantes de la lancha murieron.

