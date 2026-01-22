EE. UU. ofrece 2 mil 600 dólares a migrantes que opten por deportación voluntaria

GENERANDO AUDIO...

La deportación voluntaria se da a través de la app CBP Home. Foto: Getty

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció un incentivo económico para migrantes indocumentados que decidan salir del país de manera voluntaria mediante la aplicación CBP Home. La medida incluye un pago de 2 mil 600 dólares, además de un vuelo gratuito al país de origen.

De acuerdo con el comunicado oficial, el programa forma parte de la campaña denominada “Hogar para las Fiestas” y estará disponible por tiempo limitado. El DHS precisó que quienes utilicen esta modalidad también podrán acceder a la condonación de multas o sanciones civiles relacionadas con no haber salido del país en el plazo establecido.

Incentivo por deportación voluntaria con CBP Home

El DHS informó que, desde enero de 2025, 2.2 millones de personas migrantes han optado por la autodeportación voluntaria, y que decenas de miles lo han hecho a través de la aplicación CBP Home, que actualmente cuenta con cerca de 100 mil usuarios.

El proceso, según la dependencia, consiste en el registro del solicitante en la aplicación, tras lo cual el Gobierno estadounidense se encarga de coordinar y cubrir los gastos del traslado.

DHS afirma que autodeportación reduce costos

El comunicado detalla que el costo promedio de una deportación forzosa asciende a 18 mil 245 dólares, mientras que la autodeportación mediante CBP Home tiene un costo estimado de 5 mil 100 dólares por persona, considerando el bono por la salida, el papeleo y el traslado.

El DHS señaló que esta diferencia representa un ahorro superior a 13 mil dólares por caso para el erario estadounidense.

Administración de Trump impulsa deportación voluntaria

Durante el primer año del actual mandato presidencial, las autoridades reportaron más de 675 mil deportaciones. En ese marco, el Gobierno estadounidense busca que la salida voluntaria sea una alternativa administrativa para personas que se encuentran en el país sin documentación migratoria vigente.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha informado una fecha límite específica para la vigencia de este incentivo económico.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.