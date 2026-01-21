Trump invitará a presidenta interina de Venezuela a EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Trump invitará a Delcy Rodriguez a EE.UU.. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitará a Delcy Rodríguez a Washington, luego de que asumiera la presidencia interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, informó este miércoles la Casa Blanca.

Washington confirmó que la visita está prevista, aunque aún no tiene fecha definida. Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y sancionada por Estados Unidos, sería la primera gobernante venezolana en visitar ese país en más de 25 años, fuera de reuniones de la ONU en Nueva York.

La invitación reflejaría la cercanía de Trump con el Gobierno interino de Venezuela, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero, que derivó en la captura del mandatario socialista.

Durante el Foro de Davos, Trump afirmó que “los líderes del país han sido muy listos”, en referencia a Delcy Rodríguez, y aseguró que Venezuela hará más dinero con el petróleo en los próximos meses que lo que hizo en las últimas dos décadas.

El republicano ya había calificado antes a Rodríguez como “formidable” y señalado que la relación bilateral “anda muy bien”.

Sin embargo, Trump mantiene en paralelo un frente abierto con la oposición. Dijo el martes que quería “involucrar” a la jefa de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la gestión del país.

El último presidente venezolano que viajó a Estados Unidos para una reunión oficial con un presidente estadounidense se remonta a 1990, cuando Carlos Andrés Pérez se reunió con George H. W. Bush.

La relación entre Estados Unidos y Venezuela tras a la captura de Maduro

Rodríguez hizo numerosas concesiones bajo presión de Estados Unidos, luego de ser investida el 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.

Donald Trump no dudó en amenazarla con un nuevo ataque si no respondía positivamente a sus demandas.

La mandataria apartó a Alex Saab, señalado de testaferro de Maduro, del organismo encargado de captar inversiones internacionales en medio de los planes de Trump para que grandes petroleras estadounidenses vuelvan a operar en el país. Hoy sólo lo hace Chevron.

Rodríguez anunció el martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

