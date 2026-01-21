Es un “logro histórico”: EE. UU. agradece a México el envío de 37 criminales

GENERANDO AUDIO...

Reos fueron enviados de México a EE. UU.. Foto: X@TheJusticeDept

Luego del envío de 37 criminales de México a Estados Unidos, el Departamento de Justicia estadounidense calificó el traslado como “otro logro histórico en la misión de la Administración Trump de destruir a los carteles”. A través de un comunicado, agradecieron al Gobierno de México por estar con ellos.

“Agradecemos al Gobierno de México por estar con nosotros. La DEA seguirá avanzando con nuestros socios estadounidenses e internacionales para desmantelar estos carteles terroristas, cortar el suministro de fentanilo y salvar vidas estadounidenses”, dijo Terrance Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Autoridades estadounidenses destacaron que la transferencia marca la tercera ocasión en que México utiliza su Ley de Seguridad Nacional para entregar presos a Estados Unidos, y representa la mayor transferencia registrada, superando las realizadas en febrero y agosto de 2025.

¿De qué acusa Estados Unidos a los reos enviados desde México?

El Departamento de Justicia también explicó que los 37 presos que ya se encuentran en territorio estadounidense enfrentan varios delitos, por lo que deberán responder ante las autoridades. Entre las acusaciones se encuentran:

Narcoterrorismo

Tráfico de armas de fuego

Contrabando de personas

Lavado de dinero

Conspiración para traficar con metanfetamina, fentanilo y cocaína

¿Quiénes fueron entregados a Estados Unidos?

Además de los cargos, el Departamento de Justicia dio una lista de los delincuentes que le fueron entregados por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entre ellos, destacan:

Julio César Mancera Dozal fue el líder de una organización de contrabando de drogas que forma parte del Cártel de Sinaloa que importó y distribuyó cientos de libras de cocaína a los Estados Unidos desde México.

Juan Pedro Saldivar-Farias, el “Z-27”. Acusado de delitos asociados de tráfico de drogas. Además, sirvió como comandante regional de Los Zeta y Jefe de Plaza ubicado en el área de Falcon Lake del sur de Texas.

María Del Rosario Navarro-Sánchez, señalada como la primera ciudadana mexicana encargada de proporcionar material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluida la provisión de granadas al cartel y la participación en el tráfico de extranjeros, el tráfico de armas de fuego, el contrabando de efectivo a granel y el tráfico de narcóticos.

