Estados Unidos permitió que México continúe enviando petróleo a Cuba, a pesar de que el presidente Donald Trump afirmó públicamente que se cortaría “todo el suministro de petróleo y dinero” a la isla, así lo reveló CBS News este lunes 12 de enero de 2026.

De acuerdo con el medio estadounidense, la política actual de Washington no contempla bloquear el envío de crudo mexicano, incluso después de las declaraciones del mandatario en redes sociales.

De acuerdo con CBS News, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, confirmó que la postura oficial permite que México siga abasteciendo de combustible a Cuba.

“La política actual de Estados Unidos es permitir que México continúe proporcionando petróleo a la isla”, declaró el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, citado por CBS News.

Trump había escrito el domingo que “No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero”, lo que generó confusión sobre un posible endurecimiento inmediato de las sanciones.

Crisis energética y papel clave de México

La isla enfrenta una grave crisis energética, agravada tras la caída del suministro venezolano, luego de la salida de Nicolás Maduro del poder. Según CBS News, Cuba necesita desesperadamente petróleo, ya que Venezuela dejó de abastecerla tras la reciente intervención estadounidense.

México se ha convertido en un proveedor clave de combustible, un apoyo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado previamente como “ayuda humanitaria”, según recordó el medio estadounidense.

Aunque Trump habló por teléfono con Sheinbaum este lunes, ni la Casa Blanca ni el gobierno mexicano confirmaron si el tema del petróleo fue abordado.

Advertencias de Trump y respuesta de Cuba

CBS News informó que la administración estadounidense no busca provocar un colapso inmediato del gobierno cubano, sino presionar para una transición política.

Trump advirtió a Cuba que haga un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”, aunque no especificó qué tipo de negociación busca.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó las amenazas. “Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba deben basarse en el derecho internacional y no en la hostilidad y las amenazas”, escribió en X, según CBS News. También negó que existan conversaciones con Washington, salvo contactos técnicos en materia migratoria.

La postura de EE. UU. mantiene en el aire el futuro del suministro energético a Cuba, mientras México continúa enviando petróleo y la tensión política aumenta.

