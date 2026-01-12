Trump y María Corina Machado podrían reunirse en días

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump y María Corina Machado. Foto: Reuters

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, podría reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los próximos días, según un alto funcionario consultado por la AFP.

El encuentro entre María Corina Machado, también galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y el mandatario estadounidense se podría ser a poco más una semana de la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y en medio de lasliberaciones de varios presos políticos.

Trump “impaciente” por reunirse con opositora venezolana

Hace unos días, el presidente Donald Trump declaró que estaba “impaciente” por saludar a María Corina Machado, que salió de Venezuela clandestinamente gracias a la colaboración estadounidense, para recoger su Premio Nobel de la Paz en Oslo.

Machado dedicó su premio Nobel a Trump; sin embargo, el mandatario republicano mostró una actitud muy reticente a contar con ella para una eventual transición política en Venezuela.

La líder opositora dijo, tras una audiencia con el papa León XIV, que “está más cerca la derrota del mal” en Venezuela tras la operación militar estadounidense para derrocar y sacar del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

Trump ha asegurado que él es quien dirige las riendas del país sudamericano, y que el objetivo primordial por el momento es estabilizarlo, antes de poder contemplar unas elecciones.

El petróleo venezolano es el objetivo principal de Washington, añadió Trump tras el derrocamiento de Maduro.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.