GENERANDO AUDIO...

Foto. AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país podría controlar Venezuela durante años y explotar sus reservas de petróleo, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero.

En declaraciones publicadas este miércoles 8 de enero, Trump fue cuestionado sobre cuánto tiempo mantendría Washington el control directo sobre Venezuela.

“Solo el tiempo lo dirá”, respondió el mandatario. Al insistirle si hablaba de tres meses, seis meses o un año, agregó:

“Diría que mucho más”.

EE. UU. y el control de Venezuela tras captura de Maduro

Las declaraciones se dan después de que fuerzas estadounidenses derrocaran a Nicolás Maduro y lo trasladaran a Nueva York, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico.

Tras la operación militar, Washington exigió al nuevo gobierno venezolano, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las reservas petroleras del país, consideradas entre las más grandes del mundo.

Trump no precisó un calendario ni condiciones para una eventual retirada de Estados Unidos del territorio venezolano.

Petróleo venezolano, eje de la intervención

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reforzó la postura del gobierno estadounidense al señalar que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”, según declaraciones previas.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha detallado cómo se administrará la producción ni la comercialización del crudo venezolano, ni el papel que tendrá el gobierno interino en estas decisiones.

Las afirmaciones del presidente estadounidense abren un escenario de incertidumbre política y económica en la región, mientras se espera una postura oficial del gobierno interino venezolano y reacciones de la comunidad internacional sobre el posible control prolongado de EE. UU. en Venezuela.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.