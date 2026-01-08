GENERANDO AUDIO...

Senado de EE. UU. frena plan militar de Trump. Foto: Archivo

El Senado de Estados Unidos dio un paso relevante para frenar las acciones militares del presidente Donald Trump en Venezuela, al avanzar una resolución que busca limitar el uso de la fuerza sin autorización del Congreso, una medida que generó un choque directo entre el Poder Legislativo y la Casa Blanca tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

La iniciativa, impulsada por senadores demócratas y respaldada por cinco republicanos, superó una votación procesal clave, lo que allana el camino para una votación final prevista para la próxima semana. La resolución establece que Estados Unidos no podrá emprender nuevas hostilidades contra Venezuela sin la autorización expresa del Congreso.

Senado impulsa límite a poderes militares del presidente

La resolución representa una rara reprimenda bipartidista al Ejecutivo y se produce luego de la operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro. No obstante, el avance legislativo es considerado principalmente simbólico, debido a que enfrenta obstáculos en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana es más proclive a respaldar a la Casa Blanca.

Incluso si la iniciativa fuera aprobada en ambas cámaras, Donald Trump podría vetarla, lo que obligaría al Congreso a reunir mayorías calificadas para revertir el veto presidencial.

El senador republicano Rand Paul, de Kentucky, quien copatrocinó la medida, sostuvo que una acción militar de este tipo constituye un acto de guerra.

“… bombardear la capital de otra nación y destituir a su líder es un acto de guerra, claro y simple. Ninguna disposición de la Constitución otorga tal poder a la presidencia…”, afirmó el senador republicano, Rand Paul.

Trump responde y critica a senadores republicanos

En contraste con la postura del Senado, el presidente Donald Trump reaccionó con dureza contra los legisladores de su propio partido que respaldaron la iniciativa, calificando su actuación como una “estupidez”.

A través de su red social Truth Social, Trump acusó a los senadores republicanos de intentar debilitar la capacidad del país para defenderse.

“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar quitarnos el poder de luchar y defender a los Estados Unidos de América”, escribió Trump a través de su red social.

Cinco senadores republicanos se sumaron a los demócratas para avanzar la legislación que limita los poderes militares del presidente, lo que evidenció una división interna dentro del partido gobernante.

Argumentos de la Casa Blanca y respaldo republicano

La administración Trump ha sostenido que la operación contra Nicolás Maduro está legalmente justificada, al enmarcarse en una campaña más amplia contra el narcotráfico transnacional. Durante su mandato, Trump declaró organizaciones terroristas a varios cárteles narcotraficantes, lo que ha sido utilizado como sustento jurídico de la acción.

En una entrevista, el mandatario incluso afirmó que Estados Unidos podría administrar Venezuela y aprovechar sus reservas de petróleo durante un periodo prolongado, sin precisar un plazo.

Líderes republicanos defendieron en su mayoría la actuación presidencial. El senador Markwayne Mullin, de Oklahoma, aseguró que Trump tuvo el coraje de actuar contra un líder al que calificó como ilegítimo.

“… Sólo el presidente Trump tuvo el coraje de sacar a un presidente acusado e ilegítimo que mantenía a Venezuela como rehén…”, declaró.

Debate histórico sobre los poderes de guerra

Desde el regreso de Trump al poder, resoluciones similares sobre poderes de guerra en Venezuela han sido rechazadas en dos ocasiones tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

En el último siglo, únicamente la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, aprobada por encima del veto del entonces presidente Richard Nixon, ha logrado imponer un límite amplio y duradero a la acción militar unilateral del Ejecutivo en el extranjero.

El debate actual refleja una confrontación institucional entre el Congreso de Estados Unidos y el presidente Donald Trump sobre el alcance de los poderes militares, particularmente en el contexto de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

