Protestas en Minneapolis tras muerte de mujer baleada por agente del ICE

Tras la muerte de Renée Nicole Goode, una mujer de 37 años, luego de recibir un disparo de un agente del ICE durante una operación migratoria en Minneapolis, Minnesota, residentes estadounidenses se manifestaron y exigieron una revisión de la política migratoria y del actuar de los agentes federales.

De acuerdo con el reporte del corresponsal de Uno TV en Estados Unidos, Francisco Villalobos, el hecho ocurrió cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaban una redada migratoria en un vecindario de Minneapolis.

Los videos muestran que la mujer se encontraba dentro de su camioneta cuando ocurrió el enfrentamiento. En las imágenes se observa que intentó retirarse del lugar, momento en el que un agente federal abrió fuego y le disparó en la cabeza, provocándole la muerte casi de forma inmediata.

Un vecino, identificado como médico, intentó auxiliarla, pero, según los testimonios difundidos, no se le permitió brindar atención médica en el lugar y fue amenazado por los agentes de dispararle en caso de no seguir las indicaciones.

