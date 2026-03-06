Estados Unidos retoma lazos diplomáticos con Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Reanudan relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Venezuela. Foto: Gettyiamges/AFP

Estados Unidos y Venezuela anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares, en un paso que busca impulsar la estabilidad política, la recuperación económica y la reconciliación institucional en el país sudamericano.

El anuncio fue realizado por el Gobierno de Estados Unidos a través de un comunicado oficial, en el que se confirmó que ambas naciones retomarán los vínculos diplomáticos después de varios años de ruptura en sus relaciones bilaterales.

Washington y Caracas retoman contactos diplomáticos

De acuerdo con el pronunciamiento, las autoridades estadounidenses y las autoridades interinas de Venezuela acordaron reactivar sus relaciones diplomáticas y consulares, lo que permitirá avanzar en distintos frentes de cooperación política y económica.

El Departamento de Estado señaló que este paso facilitará los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad institucional, apoyar la recuperación económica del país y avanzar en un proceso de reconciliación política.

Además, el gobierno estadounidense reiteró que su objetivo es respaldar al pueblo venezolano durante un proceso gradual que permita generar las condiciones necesarias para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente.

Acercamiento ocurre tras la captura de Nicolás Maduro

El acercamiento entre ambas naciones se produce dos meses después de la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, un hecho que modificó el escenario político en el país sudamericano y abrió la puerta a un proceso de transición.

Tras ese evento, se estableció una administración interina en Venezuela, encabezada por la dirigente chavista Delcy Rodríguez, con la cual Washington comenzó a sostener conversaciones para normalizar gradualmente los vínculos diplomáticos.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se encontraban rotas desde 2019, cuando Caracas decidió suspender los lazos con Washington luego de que el gobierno estadounidense reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino.

Posible reapertura de embajadas y cooperación regional

Dentro de este nuevo marco diplomático, ambos países han comenzado a explorar la reapertura de sus respectivas embajadas y consulados, además de impulsar nuevas áreas de cooperación bilateral.

El gobierno estadounidense también reiteró su compromiso de trabajar junto con socios regionales para promover la estabilidad política y la prosperidad en Venezuela, en medio de un proceso de reorganización institucional en el país.

El restablecimiento de relaciones marca un cambio significativo en la política bilateral, luego de más de seis años de tensiones diplomáticas entre Washington y Caracas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.