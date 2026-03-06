Estados Unidos sería el responsable del bombardeo a escuela de Irán, según el New York Times

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos aseguró que ellos no atacarían a civiles. Foto: AFP.

Estados Unidos sería el responsable del bombardeo a la escuela de la provincia de Hormozgán, en Irán, donde al menos 168 personas, entre ellas niños, fueron asesinadas, según el New York Times.

El diario publicó una investigación que toma como base imágenes satelitales, publicaciones en redes y videos verificados. Conforme a las pruebas, el New York Times aseguró que el ataque ocurrió al mismo tiempo que otros realizados contra una base naval adyacente del Cuerpo de Guardianes de la Revolución.

Según declaraciones oficiales, las fuerzas estadounidenses fueron las encargadas de atacar objetivos navales cerca del estrecho de Ormuz. Las declaraciones “sugieren que lo más probable es que hayan sido ellas quienes efectuaron el ataque”, afirma el diario.

Además, dos funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que las investigaciones militares “consideraban probable” que sus fuerzas hayan sido responsables del bombardeo en la escuela de Irán.

Con ello, “probablemente una de las preguntas será si el ataque a la escuela fue un error o se llevó a cabo en base a información desactualizada”, indicó el New York Times.

Estados Unidos e Israel se deslindan de bombardeo en escuela de Irán

Durante el primer día de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, misiles impactaron contra al menos cuatro ciudades. Entre ellas estaba Hormozgán, donde ocurrió el bombardeo en la escuela femenina de la localidad de Minab.

El 1 de marzo, el teniente coronel de Israel, Nadav Shoshani, dijo que no sabían si sus fuerzas habían atacado una escuela.

“En este momento, no tenemos conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense en ese lugar (…) Operamos con extrema precisión.”

Por su parte, el 3 de marzo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela. Dijo a periodistas que su objetivo militar es la infraestructura vinculada con misiles.

“Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela. Nuestros objetivos son los misiles, tanto la capacidad de fabricarlos como la de lanzarlos”, indicó.

Para entonces, Irán confirmó el asesinato 168 de 170 personas, entre ellos niños, que estaban en la escuela cuando ocurrió el bombardeo.

Entre tanto, el Pentágono confirmó que investigan el incidente. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que las fuerzas estadounidenses “nunca tienen como objetivo a civiles”.

