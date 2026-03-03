Ataques de Estados Unidos e Israel han dejado 787 muertos y 150 ciudades afectadas, asegura Irán

GENERANDO AUDIO...

787 muertos y 150 ciudades afectadas por ataques, señala Irán. Foto: AFP

La ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán ha dejado cerca de 800 muertos, según informó este martes la Media Luna Roja Iraní. La organización señaló que más de 150 ciudades han sido alcanzadas por la campaña de bombardeos a gran escala.

En un mensaje difundido en redes sociales, la institución detalló que el número de víctimas asciende a 787 personas, mientras continúan los ataques en distintos puntos del país.

Media Luna Roja Iraní actualiza cifra de muertos por bombardeos

La organización precisó que 153 ciudades se han visto afectadas hasta ahora, con un total de 504 lugares impactados. Además, indicó que se han registrado mil 039 ataques desde el inicio de la ofensiva militar conjunta.

La Media Luna Roja Iraní afirmó que sus equipos mantienen labores permanentes en las zonas dañadas.

Más de 3 mil rescatistas trabajan en zonas afectadas

De acuerdo con el reporte oficial, más de 3 mil 650 trabajadores participan en operaciones de búsqueda y rescate, retiro de escombros, evacuación de heridos y atención médica. Para estas tareas se han desplegado cerca de 900 vehículos en diferentes regiones del país.

La organización subrayó que las operaciones de socorro continúan de forma ininterrumpida, bajo su misión humanitaria e imparcial. También aseguró que la capacidad de respuesta nacional permanece en alerta máxima ante la magnitud de los bombardeos.

La cifra de víctimas podría seguir aumentando mientras avanzan los trabajos de rescate en las ciudades afectadas por la ofensiva.

