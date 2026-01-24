Miles protestan en Minneapolis y exigen la salida de ICE pese a temperaturas extremas

GENERANDO AUDIO...

Protestas en Minneapolis contra ICE.

Miles de personas desafiaron temperaturas de hasta -29 °C para participar en protestas contra ICE en Minneapolis, en rechazo a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump y para exigir la salida de agentes federales de la ciudad.

Las movilizaciones fueron promovidas por organizadores como parte de una jornada denominada “¡FUERA ICE!”, presentada como una huelga general.

Protestas contra ICE en Minneapolis

Las manifestaciones ocurrieron en un contexto de tensión tras semanas de enfrentamientos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y personas que se oponen al incremento del despliegue federal en Minnesota. Organizadores y participantes informaron que decenas de negocios cerraron durante el día para permitir que trabajadores se sumaran a las marchas y concentraciones.

Un día antes, el vicepresidente JD Vance visitó Minneapolis para expresar respaldo a los agentes de ICE y pidió a líderes y activistas locales reducir las tensiones. En ese acto, afirmó que la agencia cumple una misión para detener a infractores de las leyes migratorias.

Arrestos durante las movilizaciones

Uno de los episodios más visibles ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis–Saint Paul, donde la policía local arrestó a decenas de integrantes del clero que se arrodillaron, cantaron himnos y rezaron en una vía del aeropuerto. Los manifestantes pedían el retiro de tres mil agentes federales enviados a la zona.

Los organizadores de las movilizaciones informaron que cerca de 100 clérigos fueron detenidos. Las personas arrestadas no opusieron resistencia y fueron retiradas del lugar tras ignorar las órdenes de despejar la calle.

Demandas de los manifestantes

Entre las exigencias de los convocantes se encuentra la rendición de cuentas del agente de ICE que disparó y mató a Renee Good, ciudadana estadounidense, mientras supervisaba actividades de la agencia. También pidieron una investigación exhaustiva sobre el caso.

La organización Faith in Minnesota señaló que las protestas buscan visibilizar la situación de trabajadores aeroportuarios y de aerolíneas que, según afirmaron, han sido detenidos por ICE en sus centros laborales. El grupo llamó a las aerolíneas a sumarse a la exigencia de detener el aumento de detenciones de migrantes en el estado.