Trump presume histórico bombardeo en la isla iraní de Kharg: “Aniquilamos todos los objetivos militares”

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Trump presume bombardeo histórico. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fuerzas militares estadounidenses realizaron “uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Oriente Medio” contra objetivos militares en la isla de Kharg, en Irán, un punto clave para las exportaciones de petróleo del país. Además, amenazó con atacar la infraestructura petrolera de esa isla.

A través de redes sociales, el mandatario estadounidense aseguró que la operación destruyó completamente los objetivos militares iraníes en ese territorio estratégico del Golfo Pérsico.

“(Estados Unidos) llevó a cabo uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Oriente Medio, y aniquiló por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump agregó que decidió no atacar la infraestructura petrolera de la isla, pero advirtió que podría reconsiderar esa decisión si Irán interfiere con el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

“He decidido no demoler la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro, hace algo para interferir con el paso libre y seguro de barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré mi decisión de inmediato”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Kharg: punto clave para exportaciones petroleras de Irán

Estados Unidos e Israel se han movido con cautela en torno a la isla, pero reportes de prensa señalan que funcionarios de la administración Trump han dicho que tomar Kharg está sobre la mesa mientras persista la guerra en Oriente Medio.

La isla, situada a unos 30 kilómetros de la costa iraní, gestiona aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, según una reciente nota de JP Morgan.

Cualquier movimiento en este pequeño territorio tendría repercusiones inmediatas.

Los ataques iraníes prácticamente han paralizado el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo, y también han afectado a la infraestructura petrolera de otros Estados del Golfo Pérsico.

Estados Unidos escoltará petroleros

Ante la tensión en la región, Donald Trump anunció que la Marina de Estados Unidos comenzará muy pronto a escoltar petroleros en el estrecho de Ormuz.

El objetivo, explicó el mandatario, es garantizar el paso seguro de embarcaciones y evitar afectaciones al suministro internacional de crudo.

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