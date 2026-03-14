Siete años después, EE. UU. vuelve a izar su bandera en Venezuela

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Bandera de Estados Unidos. Foto: AFP.

La bandera de Estados Unidos fue izada este sábado en su embajada de Venezuela luego de siete años, diez días después del restablecimiento de relaciones diplomáticas tras la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

La ceremonia se realizó en la sede diplomática de Estados Unidos en Caracas y fue encabezada por la jefa de la misión estadounidense en el país, Laura F. Dogu, quien informó sobre el acto a través de redes sociales.

De acuerdo con el mensaje publicado por la diplomática, la bandera estadounidense fue arriada el 14 de marzo de 2019 y volvió a izarse exactamente a la misma hora siete años después.

Bandera de Estados Unidos vuelve a la Embajada en Caracas

La jefa de misión diplomática estadounidense en Venezuela, Laura F. Dogu, informó que el acto de izamiento se realizó la mañana de este 14 de marzo de 2026 junto con su equipo en la sede diplomática ubicada en Caracas.

En su mensaje recordó que la bandera había sido retirada el 14 de marzo de 2019, cuando se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Según explicó la funcionaria, la ceremonia de este sábado se realizó exactamente siete años después de aquel hecho.

La diplomática señaló que el izamiento de la bandera marca una nueva etapa en las relaciones entre ambos gobiernos.

Relaciones entre Estados Unidos y Venezuela

El regreso de la bandera de Estados Unidos en la Embajada en Caracas ocurre en un contexto de cambios en la relación bilateral entre Washington y Caracas.

En las últimas semanas, ambos países han dado pasos hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras varios años de ruptura.

La designación de Laura F. Dogu como jefa de la misión diplomática estadounidense en Venezuela formó parte de ese proceso de acercamiento entre los gobiernos de ambos países.

La llegada de la diplomática a Caracas ocurrió a finales de enero de 2026 con el objetivo de encabezar la representación estadounidense en el país sudamericano.

Licencias para empresas petroleras y sanciones a Venezuela

En este contexto, el gobierno de Estados Unidos también emitió licencias que levantan restricciones para que empresas estadounidenses participen en actividades relacionadas con el petróleo venezolano.

Estas licencias permiten la explotación y el comercio de crudo venezolano, así como inversiones y suministro de materiales necesarios para la industria petrolera del país sudamericano.

La medida forma parte de los cambios en la política bilateral que se han producido en los últimos meses entre ambos gobiernos.

Gobierno venezolano pide retirar sanciones

En paralelo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró el llamado a la comunidad internacional para retirar las sanciones que pesan sobre el país.

La funcionaria señaló que la eliminación de esas medidas permitiría normalizar el intercambio de recursos energéticos entre Venezuela y otros países.

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