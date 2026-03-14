“No debió rechazar mi ayuda”: Trump arremete contra Sheinbaum por combate a cárteles en México

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Trump critica a México: “No debió haber rechazado mi ayuda”, Foto: AFP

Claudia Sheinbaum generó reacciones luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el Gobierno mexicano rechazó su ofrecimiento de ayuda para combatir a los cárteles del narcotráfico.

La polémica surgió después de que Trump compartiera en la red social Truth Social una publicación en la que se hacía referencia a la situación de seguridad en México y a la postura de la mandataria mexicana frente a una posible colaboración más directa con Estados Unidos.

El mensaje fue publicado originalmente en una cuenta @Liberfach0, donde sugería que en México existe un “narcogobierno”.

Trump asegura que ofreció apoyo contra los cárteles

Posteriormente, durante una conversación con reporteros, Trump fue cuestionado sobre el mensaje relacionado con la presidenta mexicana.

Ante la pregunta de si había publicado un comentario sobre Sheinbaum, el mandatario respondió:

“Bueno, no debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México, y por alguna razón ella no quiere hacerlo. Debería acabar con los cárteles porque los cárteles controlan México”.

Las declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron que Trump insinuaba que México rechazó la posibilidad de permitir la participación de fuerzas estadounidenses para combatir a organizaciones criminales.

Sheinbaum responde a las declaraciones

Tras la difusión del mensaje, Sheinbaum respondió a los comentarios del mandatario estadounidense.

La presidenta mexicana señaló que las declaraciones podrían deberse a una falta de información sobre la situación en el país.

“A lo mejor no está muy informado”, expresó Sheinbaum al referirse a la publicación compartida por Trump.

El origen de la polémica

La controversia ha generado debate en redes sociales y en el ámbito político, en medio de la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Según el mensaje difundido por el presidente estadounidense, la negativa del Gobierno mexicano a aceptar esa propuesta sería interpretada como una señal de que existe un supuesto “narcogobierno” en el país.

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