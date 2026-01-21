ISSSTE inaugura sala de urgencias en Hospital General Fernando Quiroz en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades seguirán modernizando el lugar. Foto: ISSSTE.

El ISSSTE inauguró una nueva sala de urgencias, toda vez que remodeló otras zonas en el Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México.

El pasado 20 de enero, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, realizó la inauguración a través de un enlace con la conferencia de prensa matutina de Claudia Sheinbaum Pardo.

Destacó que el gobierno federal invirtió 60 millones de pesos en las obras de reconstrucción. Ahora, el área de urgencias del Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez cuenta con:

16 camas: 14 son de observación y dos de aislamiento.

Cuatro consultorios de valoración

Un consultorio de ginecología

Una zona de clasificación de emergencia

Espacio de curaciones

Dos salas de choque equipadas

En un comunicado, el ISSSTE indicó que estos trabajos beneficiarán a 197 mil 745 derechohabientes que acuden al nosocomio. Además, la dependencia resaltó que este proyecto forma parte de una remodelación que busca “dignificar las condiciones de trabajo y la atención que se brinda”.

Otros trabajos en el hospital del ISSSTE

De igual forma, Marti Batres destacó que rehabilitaron otras zonas del Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”. Entre ellas, la sala de espera de urgencias pediátricas, toda vez que instalaron nuevos refrigeradores en las áreas de cocina y comedor.

En cambio, la subdirectora de Obras y Contratación, Rosa María Zabal Cortés, precisó que reforzaron la estructura del nosocomio. También adecuaron las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de aire acondicionado, gases medicinales y el sistema contra incendios.

Asimismo, Martí Batres mencionó que la reconstrucción del área de urgencias del Hospital General era una de las principales demandas de las y los derechohabientes.

Dijo que escuchó los comentarios de la ciudadanía durante las primeras visitas de supervisión que hizo cuando asumió la dirección general.

Por ello, Martí Batres que seguirán modernizando dicho espacio, debido a que es una de las unidades médicas más antiguas del ISSSTE.

