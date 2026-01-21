Trump y la Casa Blanca destacan los “logros” del primer año de su segundo mandato

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Casa Blanca, conmemoraron este martes el primer aniversario de su segundo mandato con un largo y desarticulado discurso en el que sobre todo se quejó de la falta de reconocimiento a su trabajo. En redes, su administración exhibió sus “logros”.

El mandatario, de 79 años, mostró a los periodistas una carpeta en la que, según él, figuraban los 365 logros alcanzados desde que juró el cargo el 20 de enero del año pasado.

“Dios está muy orgulloso del trabajo que he realizado”, declaró el presidente, quien atraviesa una crisis de confianza: solo 42% de los estadounidenses aprueban su gestión, frente a un 55% que la desaprueba.

Sin embargo, durante más de una hora de un monólogo farragoso, Trump se quejó amargamente de que no recibe el reconocimiento que él considera que debería tener. Además de apuntar como culpables a miembros de su equipo, asegurando que “quizás tengo malos asesores de relaciones públicas”, cargó contra las “noticias falsas”.

Antes de responder preguntas de los periodistas, el presidente tuvo tiempo también de insultar a sus oponentes y de difundir teorías conspirativas, como que fue él quien ganó las elecciones de 2020, y no el demócrata Joe Biden.

Casa Blanca enlista logros

Mientras que, por su parte, la Casa Blanca usó la cuenta oficial de X para enlistar los mejores momentos del primer año del segundo periodo de Trump en la Presidencia.

A través de imágenes en un hilo, la institución estadounidense consideró:

2025: Enero: Inicia la Era Dorada, ráfaga de Órdenes Ejecutivas en el Día Uno. Febrero: Crisis en la frontera detenida de inmediato, miles deportados. Marzo: La inflación se desploma, los precios al consumidor caen mes tras mes. Abril: Aranceles América Primero reviven la producción y comercio domésticos. Mayo: Confianza del consumidor logra su mayor salto mensual en cuatro años. Junio: Operación Martillo de Medianoche aplasta la capacidad nuclear de Irán. Julio: Una Gran y Hermosa Ley firmada el Día de la Independencia. Agosto: Guardia Nacional desplegada en Washington D. C. para restaurar la Ley y el Orden. Septiembre: Ejército estadounidense empieza a golpear narcolanchas en el Caribe. Octubre: El presidente Trump logra la paz en Gaza, Medio Oriente. Noviembre: CBP reporta cero liberaciones fronterizas por sexto mes consecutivo. Diciembre: PIB creció 4.3%, con la inflación subyacente más baja en casi cinco años.

2026: Enero: Operación Resolución Absoluta captura al dictador ilegítimo, Maduro.



¿Qué prevé Trump a corto plazo?

Después de la conferencia de prensa, Trump emprendió camino a Davos, Suiza, para reunirse con líderes políticos y empresariales de todo el mundo y, donde según indicó, aprovechará su discurso del miércoles para defender sus intenciones sobre la isla danesa de Groenlandia.

“La necesitamos por motivos de seguridad nacional”, afirmó. “Las cosas van a salir muy bien”.

Pero cuando se le preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cumplir sus amenazas de apoderarse de la vasta isla del Ártico, respondió: “Se darán cuenta”.

El republicano rechazó además asistir a una eventual reunión de emergencia del G7 esta semana para discutir la guerra en Ucrania, propuesta por el presidente francés, Emmanuel Macron.

“No lo haría”, respondió al ser consultado sobre si estaría dispuesto a participar en una reunión así, aunque Macron ya había señalado que el encuentro no se realizaría esta semana.

