Trump promete “borrar” a Irán de la tierra si buscan matarlo

GENERANDO AUDIO...

Trump amenaza con “borrar a Irán” si intentan matarlo. Reuters

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, aseguró este martes que dio “instrucciones muy firmes” para que Irán sea “borrado de la faz de la tierra” si las autoridades iraníes deciden asesinarlo. La advertencia fue lanzada durante una entrevista televisiva, en medio del aumento de tensiones entre ambos países.

Las declaraciones ocurren en un contexto de conflicto diplomático creciente, marcado por protestas antigubernamentales en Irán y por mensajes cruzados entre líderes políticos de ambos países. El tema escaló luego de que funcionarios iraníes advirtieran sobre una posible “guerra total” si se atenta contra su liderazgo.

Trump amenaza a Irán tras supuestas amenazas de muerte

Trump afirmó a la cadena NewsNation que recibió presuntas amenazas de muerte desde Teherán y que, ante ese escenario, dejó instrucciones claras. “Pase lo que pase, los borrarán de la faz de la tierra”, declaró el mandatario al tiempo que advirtió que todo el país “estallaría por los aires” si algo le ocurre.

En la misma entrevista, Donald Trump criticó a su antecesor, el demócrata Joe Biden, por no responder con firmeza ante declaraciones previas del gobierno iraní. Según Trump, un presidente debe defender incluso a otros líderes políticos.

“Si amenazan a alguien, aunque no sea presidente, hay que golpear con fuerza”, afirmó.

Las amenazas verbales se producen mientras Estados Unidos e Irán atraviesan uno de sus momentos más tensos. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió el domingo que cualquier ataque contra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, provocaría una “guerra total” entre ambos países.

La tensión diplomática continúa en aumento, mientras ambos gobiernos mantienen posturas cada vez más confrontativas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento