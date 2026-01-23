Detallan captura de 2 de los más buscados por el FBI en México

GENERANDO AUDIO...

Ryan James Wedding, entre los más buscados por el FBI. Foto: AFP

México entregó a dos de los más buscados por el FBI. Se trata de Ryan James Wedding y Alejandro Rosales Castillo. Autoridades detallaron cómo fue la captura de uno ellos y, finalmente, su entrega a las autoridades de Estados Unidos.

Intercambio de información permitió captura de uno de los 2 más buscados

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, gracias a los trabajos de inteligencia y al intercambio de información, se logró la detención de Alejandro Rosales Castillo, sobre quien pesa una Ficha Roja y es requerido por autoridades de Carolina del Norte.

En Pachuca, Hidalgo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como con agentes de la Fiscalía General de la República, ejecutaron la orden de arresto y extradición.

Rosales Castillo es señalado por, al menos, cuatro delitos:

Asesinato en primer grado

Robo con arma

Robo de vehículo

Secuestro en primer grado

De acuerdo con información oficial, Alejandro Rosales Castillo habría asesinado a Charlotte, una excompañera de trabajo, en 2016. El cuerpo de la mujer fue localizado el 17 de agosto de 2016, en un área boscosa en inmediaciones del condado de Cabarrus, Carolina del Norte, con lesiones por disparo de arma de fuego.

Rosales Castillo se encontraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

El caso de Ryan James Wedding

El segundo fugitivo entregado a las autoridades de Estados Unidos fue Ryan James Wedding de 43 años, alias “Thor”. El ciudadano canadiense es señalado como el presunto líder de una organización internacional dedicada al tráfico de drogas.

Al “Thor” se le involucra en el envío de cocaína desde Colombia, a través de México y el Sur de California, hacia Canadá. Además, estaría relacionado con una facción del Cártel del Pacífico.

Por la captura de Ryan James Wedding autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares y también figuraba en la lista de los más buscados por el FBI.

De acuerdo con el secretario de seguridad mexicano, Omar García Harfuch, Wedding, quien también es exatleta olímpico, se entregó en la embajada estadounidense.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, aseguró en su cuenta de X que posiblemente Weddin se escondió en México durante más de una década y era buscado desde 2024 “por cargos de tráfico de cocaína y asesinato”.

Patel aseguró que el exatleta olímpico “es la versión moderna del ‘Chapo’, es la versión moderna de Pablo Escobar”.

Wedding, conocido también como el “Jefe”, “Giant” y “Public Enemy”, está acusado de enviar cientos de millones de dólares en cocaína desde Colombia, a través de México, hacia Estados Unidos y Canadá.

Además, sería el responsable de la muerte en enero de 2025 en Medellín, Colombia, de un hombre que iba a prestar testimonio en su contra, según las autoridades estadounidenses.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.