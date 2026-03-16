Embajador de EE. UU. en México critica apoyo económico a Cuba

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Embajador Ronald Johnson pide empoderar al pueblo de Cuba. Foto: Getty

Este domingo, a través de su cuenta de X, el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, parafraseó al Secretario de Estado, Marco Rubio, quien mencionó que la mejor forma de apoyar a Cuba es empoderando al pueblo.

Las declaraciones llegan tras el anuncio del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó apoyo económico para Cuba por medio de donaciones, ante las trabas que les han sido impuestas por la administración de Donald Trump.

Por ello, Ronald Johnson, reiteró que no se debe apoyar “al régimen que los ha oprimido durante décadas”, manteniendo la ideología del presidente de los Estados Unidos.

Marco Rubio, encargado de negociar con Cuba, llama a no apoyar al régimen

Desde el año pasado, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha reiterado que el régimen ha doblegado al pueblo de Cuba. Por ello, en un tweet de enero de este año, señaló que se debe empoderar directamente a la población y dejar de apoyar al “régimen ilegítimo”.

Estados Unidos envía el primer cargamento humanitario a Cuba para ayudar a las personas necesitadas mientras continúan recuperándose del huracán Melissa. Trabajamos con la Iglesia Católica y nuestros socios para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano, no al régimen ilegítimo. La Administración Trump apoya al pueblo cubano.

Asimismo, Donald Trump designó a Marco Rubio como representante de los Estados Unidos en las negociaciones con Cuba.

Diputado exige punto de acuerdo sobre donaciones a Cuba

Por medio de su cuenta de X, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, exigió un punto de acuerdo de cinco aspectos, con relación a la Asociación Civil “Humanidad con América Latina”.

Entre los puntos que Saúl Téllez señala se encuentran:

Los trámites realizados por la Asociación Civil “Humanidad con América Latina” para su constitución y obtención del estatus de donataria autorizada.

para su constitución y obtención del estatus de donataria autorizada. Las razones por las cuales se otorgó la autorización en un tiempo récord de un solo día.

por las cuales se otorgó la autorización en un tiempo récord de un solo día. Los nombres y cargos de los funcionarios públicos involucrados en la aprobación.

de los funcionarios públicos involucrados en la aprobación. Las medidas de supervisión y auditoría implementadas para garantizar que los donativos recaudados no se utilicen para transferir recursos a regímenes extranjeros de manera irregular.

para garantizar que los donativos recaudados no se utilicen para transferir recursos a regímenes extranjeros de manera irregular. Cualquier investigación interna o externa en curso relacionada con este caso.

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