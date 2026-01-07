GENERANDO AUDIO...

Venezuela en venta de volúmenes de petróleo a EE.UU. Foto: Gettyimages

Venezuela informó que negocia con Estados Unidos la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países, de acuerdo con un comunicado emitido por Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El anuncio se dio a conocer luego de que el Gobierno estadounidense señalara que mantendrá el control sobre la comercialización del petróleo venezolano de manera indefinida, como parte de su política hacia el sector energético del país sudamericano.

Negociación entre Venezuela y Estados Unidos por petróleo

En el comunicado oficial, PDVSA indicó que el proceso de negociación con Estados Unidos se encuentra en curso y que contempla la venta de volúmenes de petróleo, sin precisar cantidades, plazos ni condiciones específicas del acuerdo.

La empresa estatal señaló que este proceso se desarrolla “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales”, dentro del marco comercial existente entre ambas naciones.

Las autoridades venezolanas no detallaron si el crudo será destinado de manera directa al mercado estadounidense ni los mecanismos financieros que se utilizarán para la operación.

Control de la comercialización del crudo venezolano

La negociación ocurre después de que el Gobierno de Estados Unidos informara que supervisará de forma indefinida la comercialización del petróleo venezolano, lo que implica un control sobre los flujos de exportación y los ingresos derivados de la venta de crudo.

Hasta el momento, Venezuela no ha dado a conocer cómo se integrará esta negociación dentro de su política energética ni si coexistirá con otros acuerdos vigentes con compañías internacionales que operan en el país.

PDVSA y relaciones comerciales internacionales

Petróleos de Venezuela reiteró que la negociación con Estados Unidos forma parte de las relaciones comerciales internacionales que mantiene el país en el sector energético, y que se apega a esquemas previamente utilizados con empresas extranjeras.

Las autoridades no ofrecieron información adicional sobre el impacto que esta negociación podría tener en la producción petrolera, en las exportaciones totales del país o en otros mercados compradores de crudo venezolano.

Hasta ahora, no se han emitido nuevos pronunciamientos oficiales sobre avances o resultados concretos de las conversaciones.

