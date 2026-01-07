EE. UU. anuncia que tomó el control del petrolero ruso en el Atlántico

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP (Ilustrativa)

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron el miércoles la incautación de un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte que estaba sancionado, tras varios días de persecución desde que zarpó de Venezuela.

La incautación del buque fue una operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Nacional y personal militar estadounidense, informó el Mando Europeo de Estados Unidos, responsable de la región, en una publicación en X.

“El bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENO VIGOR -en cualquier parte del mundo”, declaró por su parte el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.

