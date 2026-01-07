GENERANDO AUDIO...

Marco Rubio, funcionario cubanoestadounidense. Foto: Reuters

Marco Rubio, actual secretario de Estado de Estados Unidos, nació en Miami, Florida, en 1971. Es hijo de inmigrantes cubanos que salieron de Cuba y se establecieron en EE. UU. en busca de mejores condiciones de vida. Por su entorno familiar y comunitario, habla español, idioma presente desde su infancia en su vida cotidiana.

Rubio creció en una familia donde su padre trabajaba como camarero de banquetes, mientras que su madre se desempeñaba como ama de casa y camarera de hotel. De acuerdo con su trayectoria pública, desde joven estuvo expuesto a valores relacionados con la familia, la comunidad, la fe y el trabajo, elementos que han sido referidos en distintos momentos de su carrera política.

Trayectoria política de Marco Rubio en EE. UU.

Tras casarse con Jeanette, Marco Rubio inició su carrera política como comisionado municipal en West Miami. Posteriormente, fue presidente de la Cámara de Representantes de Florida, cargo desde el cual consolidó su perfil dentro del Partido Republicano.

En 2010, obtuvo un escaño en el Senado de Estados Unidos, donde permaneció hasta 2025. Durante ese periodo, representó al estado de Florida y participó en distintas comisiones legislativas de alto nivel.

En el Senado, Rubio fue miembro principal de la Comisión de Relaciones Exteriores, vicepresidente de la Comisión Selecta de Inteligencia, integrante de la Comisión de Asignaciones y de la Comisión para Pequeños Negocios y Empresariado.

Leyes impulsadas y papel en política exterior

Durante su etapa como senador, Rubio impulsó y respaldó diversas iniciativas legislativas. Entre ellas se encuentra la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, relacionada con las relaciones entre Estados Unidos y China. También participó en la Ley de Relaciones con Hong Kong y la Ley VERDAD.

En la primera administración de Donald Trump, actual presidente de EE. UU., Rubio trabajó en acciones dirigidas a responsabilizar a integrantes del régimen cubano, incluyendo medidas contra conglomerados empresariales vinculados al aparato estatal de la isla.

Asimismo, participó en la creación del Paycheck Protection Program, un esquema de apoyo a pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.

Nombramiento como secretario de Estado

En noviembre de 2024, el presidente Donald Trump nombró a Marco Rubio como secretario de Estado de Estados Unidos. Su designación fue ratificada por el Senado con un voto unánime de 99-0, convirtiéndose en el primer miembro del gabinete confirmado para la segunda administración presidencial.

Rubio rindió protesta el 21 de enero de 2025 como el 72.º secretario de Estado, con la prioridad declarada de encabezar un Departamento de Estado enfocado en los intereses de Estados Unidos.

¿Hablar español lo convierte en “voto latino”?

El caso de Marco Rubio ha sido citado en medios y análisis políticos en EE. UU. al abordar el llamado voto latino. Parte de ese debate se ha centrado en el hecho de que habla español y tiene origen cubano.

Sin embargo, dentro de ese mismo análisis se ha señalado una distinción entre cubanos y otros grupos latinoamericanos. De acuerdo con ese planteamiento, sectores de la comunidad cubana en EE. UU. se identifican como exiliados políticos, no como migrantes económicos, y no se asumen necesariamente como parte de un bloque latino homogéneo.

En ese contexto, se ha explicado que hablar español no implica automáticamente representación o respaldo electoral de las comunidades latinas en general, ni que exista un comportamiento de voto uniforme entre personas de origen hispano.

