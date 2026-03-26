OMS alerta crisis “profundamente preocupante” en Cuba por falta de energía que pone en riesgo hospitales

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OMS alerta crisis en Cuba. Foto: AFP

Cuba enfrenta una situación sanitaria “profundamente preocupante”, en momentos en que el bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos agrava la crisis energética de la isla, afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A través de su cuenta de X, el director general de la OMS, destacó que debe protegerse la salud “a toda costa”.

“La salud debe protegerse a toda costa y nunca quedar a merced de la geopolítica, los bloqueos energéticos y los cortes de electricidad. La situación en Cuba es profundamente preocupante en tanto el país se esfuerza por mantener la prestación de servicios de salud en un momento de inmensa turbulencia”. Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la OMS.

De acuerdo con Tedros Adhanom Ghebreyesus, la escasez de energía “ha estado afectando a la salud”.

El jefe de la OMS dijo que los informes muestran que los hospitales cubanos han tenido dificultades para mantener los servicios de urgencias y cuidados intensivos.

“En el último mes, se han pospuesto miles de cirugías, y las personas que necesitan atención, desde pacientes con cáncer hasta mujeres embarazadas que se preparan para el parto, han sido expuestas a riesgos debido a la falta de energía para hacer funcionar los equipos médicos y mantener la cadena de frío de las vacunas. Los hospitales, clínicas y ambulancias de Cuba se necesitan ahora más que nunca, y deben recibir apoyo para poder realizar su labor de salvar vidas”, señaló Tedros.

Además de los cortes diarios, los precios del combustible se han disparado, el transporte público escasea y la basura se acumula porque los camiones de limpieza ya no circulan.

Bloqueo de EE. UU. a Cuba

Cuba ha sufrido siete apagones generales desde finales de 2024, incluidos dos la semana pasada, debido al envejecimiento de sus centrales eléctricas y a la escasez de combustible. El envejecido sistema de generación eléctrica de Cuba está en ruinas, y en algunas partes de la isla los cortes de luz diarios de hasta 20 horas se han convertido en la norma.

La situación se ha deteriorado desde que el principal aliado regional de Cuba, el mandatario venezolanoNicolás Maduro, fue derrocado en una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero, y desde que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con sancionar a los países que suministraran petróleo la isla degobierno comunista.

El bloque impuesto por Washington ha causado que ningún barco petrolero ha entrado en la isla desde el 9 de enero, lo que también ha obligado a las aerolíneas a reducir sus vuelos a la isla, un duro golpe para el sector turístico, vital para el país.

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