“Quiero morirme guapa”: Noelia Castillo se alista para la eutanasia y revela cómo serán sus últimos momentos

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Noelia, joven española y parapléjica que logra eutanasia. Foto: Getty | Ilustrativa

A los 25 años, Noelia Castillo, una joven parapléjica de Barcelona, España, prepara los últimos momentos de su vida. Tiene claro que quiere morirse “guapa”, luego de que le fuera autorizada la eutanasia.

“Quiero morirme mona. Siempre he pensado que quiero morirme guapa”, Noelia Castillo

En entrevista con la cadena española Antena 3, Noelia detalló cómo será el último día, su última noche y cómo estará lista para la muerte. Las últimas horas, dijo, las pasará con su madre, quien, pese a no estar de acuerdo con la decisión de su hija, declaró estar dispuesta a apoyarla hasta el final.

“Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré algo sencillo… Por la noche va a quedarse mi madre a dormir conmigo en el hospital. Será la última noche”, reveló Noelia Castillo

De cara a la muerte y viviendo las últimas horas, Noelia no se arrepiente de haber peleado por la eutanasia en tribunales contra su padre, quien se oponía a que terminaran con la vida de su hija. La joven afirma no tener nervios y sentirse en paz.

“Nervios no, más bien como más liberada, en paz”, Noelia Castillo

Sabiendo que su familia se opone a la eutanasia, la joven parapléjica asegura que respeta la postura de cada persona, afirmando que estará con ella en los últimos momentos quien así lo desee.

“Quien quiera estar que esté, si no, pues no. Yo respeto mucho la decisión de los demás”

Después de una batalla legal y con lo mediático de su caso, Noelia Castillo afirmó que no desea ser ejemplo.

“No quiero ser ejemplo de nadie. Simplemente, es mi vida y ya está”, Noelia Castillo

El caso de Noelia Castillo, la joven parapléjica a la que se le autorizó la eutanasia

En 2022, Noelia quedó parapléjica luego de saltar de un quinto piso con la intención de quitarse la vida. Aquel año habría marcado a la joven, pues fue víctima de una violación múltiple mientas se encontraba en un centro tutelado.

Según reportes, en su familia predominaron las adicciones y problemas de salud mental de sus padres, lo que llevaron a Noelia a pasar varios años en centros de menores, en donde, finalmente, fue agredida sexualmente.

El 4 de octubre de 2022, Noelia se lanzó desde un quinto piso, quedando parapléjica, y fue en abril de 2024 cuando inició la solicitud para la eutanasia.

Sin embargo, el camino de la eutanasia de Noelia no fue fácil, pues su padre se opuso firmemente e inicio un proceso legal acompañado de la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos, mismo que, finalmente, perdió.

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