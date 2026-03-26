Qué esperar de la segunda audiencia contra Nicolás Maduro y por qué es clave

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Nicolás Maduro comparece el jueves 26 de marzo de 2026 ante un tribunal de Nueva York en su segunda audiencia por cargos de narcoterrorismo, donde su defensa buscará desestimar el caso en medio de disputas por el pago de sus abogados.

El exmandatario venezolano, de 63 años, fue detenido el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación militar estadounidense y permanece recluido, junto con su esposa Cilia Flores, en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses.

Qué se discutirá en la audiencia

Durante esta segunda audiencia, prevista a las 11:00 horas locales, se espera que el equipo legal de Maduro intente desestimar el caso por razones procesales.

El principal punto de disputa gira en torno a quién pagará su defensa. El gobierno de Venezuela busca cubrir los honorarios, pero debido a las sanciones de Estados Unidos, el abogado Barry Pollack necesita una licencia para poder recibir el pago.

La defensa argumenta que este requisito viola el derecho constitucional de Maduro a contar con un abogado de su elección.

Por qué esta audiencia es clave

Esta audiencia es relevante porque podría definir el rumbo del proceso judicial. La posible desestimación del caso marcaría un punto de quiebre, mientras que, si continúa, se abriría paso a etapas más avanzadas del juicio.

Además, el desarrollo del proceso ocurre en medio de tensiones políticas entre Venezuela y Estados Unidos, lo que añade presión al caso.

Los cargos que enfrenta Maduro

Sobre el exmandatario pesan acusaciones graves relacionadas con el narcotráfico y uso de armas, entre ellas:

Conspiración por narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína

Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos

Conspiración para la tenencia de dichas armas

En su primera audiencia, realizada el 5 de enero, Maduro se declaró “no culpable” y se identificó como “prisionero de guerra”.

¿En qué condiciones está detenido?

Maduro se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas.

De acuerdo con una fuente cercana, permanece aislado, sin acceso a internet ni periódicos, y solo puede comunicarse por teléfono con su familia y abogados durante 15 minutos.

Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que tanto él como su esposa están “muy bien, fuertes y con mucho ánimo”.

Contexto político tras su captura

Tras la caída de Maduro, la presidencia interina fue asumida por Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta y ha impulsado cambios en la relación con Estados Unidos.

Entre las medidas destacan una ley de amnistía para liberar prisioneros políticos y reformas en el sector energético, en un contexto en el que Estados Unidos restableció relaciones diplomáticas con Venezuela tras siete años.

La captura de Maduro ocurrió en una operación militar estadounidense con apoyo aéreo y naval, en la que murieron al menos 83 personas y más de 112 resultaron heridas, según autoridades venezolanas.