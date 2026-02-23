Trump renueva ataque a Corte Suprema y anuncia nuevos aranceles y licencias

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP.

En medio del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, el presidente Donald Trump renovó su postura sobre los aranceles y anunció que recurrirá a otras facultades y licencias comerciales, tras la decisión judicial que frenó parte de su programa arancelario.

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió en contra del amplio programa de aranceles impulsado por Donald Trump, al determinar que el mandatario excedió su autoridad presidencial al imponer una serie de tasas más altas bajo una ley de emergencia económica. La decisión fue emitida la semana pasada y el lunes el presidente reiteró su desacuerdo mediante una publicación en redes sociales.

En su mensaje, Donald Trump señaló que el tribunal permitió otros aranceles vigentes y afirmó que pueden utilizarse con mayor alcance y con seguridad jurídica. Indicó que explorará otras herramientas legales, incluidas licencias comerciales, aunque no ofreció detalles sobre su aplicación.

Corte Suprema de Estados Unidos y límites al programa de aranceles

El fallo fue redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, quien reafirmó la facultad de la Corte Suprema de Estados Unidos para revisar el ejercicio del poder presidencial. La resolución determinó que el mandatario sobrepasó sus atribuciones al aplicar incrementos arancelarios bajo el argumento de emergencia económica.

Un día después del dictamen, Donald Trump anunció que elevaría un arancel temporal del 10% al 15% sobre las importaciones de todos los países, el nivel máximo permitido por la legislación vigente. El presidente sostuvo que el tribunal no explicó por qué no podría establecer tarifas mediante esquemas de licencias comerciales.

En la misma publicación, el mandatario criticó a los jueces que votaron en contra de su programa, incluidos dos magistrados nombrados durante su primer mandato.

Reacción de mercados y efectos en acuerdos comerciales

Tras el anuncio y la decisión judicial, los futuros de Wall Street y el dólar registraron caídas al inicio de la jornada del lunes, en un contexto de incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos. Los precios del petróleo también retrocedieron inicialmente ante preocupaciones sobre el crecimiento global y la demanda, antes de estabilizarse por reportes de conversaciones previstas entre Estados Unidos e Irán.

La medida impacta acuerdos comerciales alcanzados durante el último año. China pidió a Washington eliminar las medidas arancelarias, la Unión Europea planteó congelar su acuerdo y la India retrasó conversaciones programadas.

El presidente también expresó preocupación por un próximo fallo del tribunal sobre la propuesta de su administración para restringir la ciudadanía por nacimiento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento