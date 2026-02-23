¿Qué es el Comando Norte y por qué fue clave contra el “Mencho”?

GENERANDO AUDIO...

Comando Norte de Estados Unidos. Foto: AFP.

El Comando Norte de Estados Unidos, a través de la recién creada Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Anticarteles (JIATF-CC, por sus siglas en inglés), fue clave para que el Ejército de México pudiera realizar el domingo 22 de febrero un operativo en el municipio de Tapalpa que derivó en la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así lo confirmaron medios y agencias internacionales.

La información también fue confirmada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien aseguró que la colaboración se basó en proveer “información complementaria” para poder conocer la ubicación exacta del narcotraficante y así poder realizar el operativo en su contra.

¿Qué es el Comando Norte de Estados Unidos?

El Comando Norte de Estados Unidos es uno de los comandos combatientes unificados del Departamento de Defensa. Fue establecido el 1 de octubre de 2002, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Su creación respondió a la necesidad de fortalecer la defensa del territorio estadounidense y mejorar la coordinación militar ante amenazas internas y externas. Entre sus funciones se encuentran la defensa del territorio continental de Estados Unidos, el apoyo a autoridades civiles en casos de desastres y la coordinación en materia de seguridad con países vecinos, como México y Canadá.

El área de responsabilidad del Comando Norte incluye Estados Unidos, Canadá, México y las aguas circundantes hasta aproximadamente 500 millas náuticas. Sin embargo, su actuación directa en otros países depende de acuerdos bilaterales y del marco legal vigente.

¿Qué hace?

El Comando Norte de Estados Unidos es responsable de:

La defensa del territorio continental de Estados Unidos.

La coordinación de apoyo militar a autoridades civiles en caso de emergencias.

La cooperación en materia de seguridad con Canadá, México y Bahamas.

Su sede se encuentra en la Base de la Fuerza Espacial Peterson, en Colorado.

Razones de la creación del Comando Norte

La creación del Comando Norte de Estados Unidos se dio en el contexto de la reorganización de la estructura de defensa estadounidense después de los atentados de 2001. El objetivo fue centralizar la defensa del territorio nacional y mejorar la respuesta ante amenazas como el terrorismo.

Antes de su establecimiento, la responsabilidad de la defensa interna estaba distribuida entre distintos comandos. Con la creación del Comando Norte, el gobierno estadounidense buscó integrar capacidades militares para responder a emergencias, coordinar operaciones de seguridad y apoyar a autoridades civiles en situaciones de desastre natural o contingencias mayores.

Relación del Comando Norte y México

En los últimos años, la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos ha incluido intercambio de información, capacitación y coordinación en combate al narcotráfico.

La cooperación bilateral en seguridad se rige por acuerdos establecidos entre ambos gobiernos y se centra principalmente en el intercambio de inteligencia y asistencia técnica.

Mantiene, además, una relación estratégica con México a través de mecanismos de cooperación bilateral, especialmente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar). Esta colaboración incluye:

Entrenamiento conjunto y ejercicios militares

Intercambio de información sobre amenazas comunes, como el narcotráfico y el crimen organizado transnacional

Apoyo técnico y logístico en desastres naturales o situaciones de emergencia

Fortalecimiento de capacidades en seguridad fronteriza y cibernética

