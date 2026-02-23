Trump reacciona a la muerte del “Mencho” y lanza mensaje a México

GENERANDO AUDIO...

Es la primera vez que habla sobre el narco tras el operativo. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que México debe intensificar sus acciones contra los cárteles de droga tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano aplaudió la entrevista hecha por Fox & Friends a Derek Maltz, exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Resaltó que “México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas”.

Se trata del primer pronunciamiento de Donald Trump sobre el narcotráfico, tras la muerte del “Mencho”.

Hasta la mañana de este 23 de febrero, el presidente de Estados Unidos sigue sin dar un pronunciamiento oficial sobre el operativo realizado en México.

En la entrevista, Derek Maltz resaltó que en México es un país peligroso. Recordó que Donald Trump ha insistido en que la inseguridad es una prioridad a tratar.

De igual forma, coincidió con el presidente de Estados unidos al asegurar que los cárteles mexicanos tienen un comportamiento similar a las organizaciones terroristas. Por eso, consideró que viajar a México es riesgoso, como ir al centro de Al-Qaeda.

Con la muerte del “Mencho”, Derek Maltz confió en que el Departamento de Estado emita alertas de viaje para persuadir a estadounidenses de viajar.

El operativo contra el líder del CJNG

Este lunes 22 de febrero, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) Ricardo Trevilla Tejo, relató el operativo que implementaron para capturar al “Mencho”.

Indicó que, el día 21 de febrero, las fuerzas armadas identificaron a una de las parejas sentimentales de Nemesio Oseguera. Un allegado del capo trasladó a dicha persona a un complejo de cabañas junto al cerro de Tapalpa, en Jalisco.

De esa forma, las fuerzas armadas detectaron que en el inmueble estaba el “Mencho” con un círculo de seguridad.

En consecuencia, personal de las Fuerzas Especiales y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata, pertenecientes a la Guardia Nacional, organizaron el operativo.

Ricardo Trevilla detalló que seis helicópteros y personal especializado se concentraron en estados aledaños a Jalisco, para no perder el factor sorpresa. Además, participó una fuerza de “apoyo aéreo con aviones texanos de la fuerza aérea mexicana”.

Al día siguiente, un equipo terrestre entró al complejo de cabañas para detener al líder del CJNG. El objetivo era aprehender a Nemesio Oseguera y a su gente por posesión de armas.

Sin embargo, el personal del “Mencho” disparó contra los agentes de la Guardia Nacional. En ese momento, el capo escapó de las cabañas con otro equipo de gatilleros, dejando atrás a un grupo que repelió a los militares.

¿Cómo murió el “Mencho”?

El “Mencho” y sus sicarios escaparon hacia la zona boscosa del cerro de Tapalpa. Las Fuerzas Especiales fijaron un cerco que permitió ubicar al capo “oculto entre la maleza”.

Su guardia disparó contra los militares, quienes impidieron el uso de un RPG, según Ricardo Trevilla. Los elementos de la Guardia Nacional hirieron a tres personas, incluído Nemesio Oseguera. También detuvieron a otras dos.

Decidieron trasladar al “Mencho” y a sus sicarios a un hospital de Jalisco por helicóptero, debido a que estaban heridos de gravedad.

Sin embargo, el líder del CJNG murió durante el trayecto, por lo que decidieron cambiar el rumbo al Aeropuerto Internacional de Morelia. Ahí, abordaron un avión caza, para trasladar el cuerpo a Ciudad de México.

“Ya no era conveniente llegar a Guadalajara sobre todo por el riesgo que podría correrse, con que este grupo delictivo hiciera más acciones violentas”, detalló Ricardo Trevilla.

