Polémica: esposo de Kristi Noem es señalado por supuesta doble vida en línea; ella reacciona “devastada”

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Foto: Reuters

El esposo de Kristi Noem, Bryon Noem, fue señalado por presuntamente llevar una doble vida tras revelaciones sobre interacciones en línea con mujeres, lo que provocó una reacción de la exfuncionaria, quien se dijo “devastada”.

De acuerdo con información difundida por el Daily Mail, Bryon Noem habría sostenido conversaciones con mujeres vinculadas a una subcultura digital específica, incluyendo intercambios de mensajes y contenidos que describen ciertas conductas dentro de ese entorno.

¿Qué señalan los reportes sobre Bryon Noem?

El reporte del Daily Mail indica que el esposo de la exfuncionaria habría interactuado con mujeres relacionadas con una escena en línea, citando testimonios y materiales atribuidos a distintas personas.

Por su parte, el New York Post retomó estas versiones y señaló que Bryon Noem habría tenido contacto con mujeres vinculadas a una subcultura conocida como “bimboficación”, en la que se busca una apariencia física exagerada.

El mismo medio aclara que no ha podido confirmar de manera independiente los detalles publicados por el Daily Mail.

Reacción de Kristi Noem y su familia

Ante la polémica, representantes de Kristi Noem declararon al New York Post que la exjefa del Departamento de Seguridad Nacional está “devastada” por la situación.

Además, señalaron que la familia se encuentra sorprendida por lo ocurrido y solicitó privacidad y oraciones en este momento.

Posibles implicaciones y contexto

El New York Post también reportó que expertos en seguridad nacional consultados consideraron que este tipo de situaciones podrían representar un riesgo potencial, al abrir la posibilidad de vulnerabilidad ante presiones externas.

Kristi Noem fue separada de su cargo el mes pasado, en medio de un contexto que ahora se ve rodeado por esta controversia.

Vida familiar de los Noem

La pareja tiene tres hijos: Kassidy, Kennedy y Booker, además de nietos por parte de sus hijas mayores.

Hasta el momento, no se ha informado de una postura directa de Bryon Noem sobre las acusaciones.