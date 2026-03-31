Escape de película: mujer esposada se fuga por la ventanilla de una patrulla en EE.UU.; video se viraliza

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images | Archivo

Con las manos esposadas, una mujer se fugó desde la ventanilla de una patrulla en la ciudad de Muskegon Heights, en Michigan, Estados Unidos. Días después, las autoridades volvieron a detenerla.

El incidente se dio a conocer el pasado sábado 28 de marzo. En un video, difundido por The Block Paper Weekly, una cuenta de Facebook, se observa el momento en que la mujer asoma la cabeza y el torso desde la ventanilla trasera de la patrulla del Departamento de Policía de Muskegon Heights.

En el clip se observa cómo con los brazos esposados, la mujer se ríe y comienza a inclinarse hacia adelante. Con los pies en los asientos traseros, empuja su cuerpo y logra salir de la patrulla para echarse a correr.

¿Por qué detuvieron a la mujer?

El 28 de marzo, alrededor de las 15:30 horas, el Departamento de Policía de Muskegon Heights dio a conocer que un oficial encontró un auto estacionado en un negocio abandonado en el área de Norton Avenue y Peck Street.

Al acercarse, dialogó con las personas que estaban dentro de la unidad, según el portal Wzzn13 de Estados Unidos. El policía identificó al conductor, pero no pudo corroborar la identidad de la pasajera, una mujer de cabello rubio.

El oficial tuvo que llamar a otro compañero que tenía un escáner de huellas dactilares que usaron para identificar a la pasajera.

En ese momento, descubrieron que la mujer tenía un proceso pendiente por violación de libertad condicional, por lo que procedieron con su arresto.

Mientras los oficiales de Michigan revisaban el auto sospechoso, ella se fugó desde la ventana de la patrulla.

Policía detiene a la mujer que se fugó de la patrulla en Michigan

El Departamento de Policía de Muskegon Heights informó que intentaron localizar sin éxito a la detenida. Horas después, atendieron un reporte de allanamiento de morada en la cuadra 3300 de Peck Street, el cual, atribuyeron a la mujer que escapó de la patrulla.

Para el 30 de marzo, el Departamento de Policía trataba de obtener otras órdenes de arresto contra la señalada, incluyendo cargos por fuga, allanamiento y robo.

Finalmente, la cuenta The Block Paper Weekly, publicó este 31 de marzo que las autoridades nuevamente detuvieron a la mujer que se fugó de la patrulla en Michigan. Según la información, se llama Kendra Leigh y tiene 38 años.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: