Trump endurece el tono: pide a países comprar combustible a EE.UU. o “ir a tomarlo”

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Donald Trump. Foto: AFP

El presidente Donald Trump, pidió este martes en Truth Social a los países que no pueden obtener combustible para aviones por el cierre del Estrecho de Ormuz, como Reino Unido, comprarlo en Estados Unidos o ir personalmente a tomarlo, en medio de la guerra en Medio Oriente y del alza global de precios energéticos.

En su mensaje, Trump lanzó una dura crítica a los países que, según dijo, no pueden acceder al combustible para aviones por la situación en Ormuz. Como ejemplo, mencionó a Reino Unido, al que señaló por negarse a involucrarse en la “decapitación de Irán”.

“Tengo una sugerencia para usted: número 1, comprar en los Estados Unidos, tenemos mucho, y el número 2, acumular un poco de coraje retrasado, ir al estrecho (de Ormuz), y simplemente tomarlo”, escribió.

El mandatario estadounidense incluso remató con un mensaje más directo: “La parte difícil está hecha. ¡Ve a buscar tu propio combustible!”.

Trump también lanza reproche contra Francia

Por otra parte, Trump reprochó a Francia ser “muy poco útil” en la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, de acuerdo con AFP.

“Francia no autorizó que aviones con suministros militares dirigidos a Israel sobrevolaran su territorio. ¡Francia ha sido muy poco útil frente al ‘carnicero de Irán’, que fue eliminado exitosamente!”, escribió en Truth Social.

Indonesia anuncia raciones de combustible

Mientras tanto, Indonesia anunció el martes raciones de combustible y trabajo obligatorio desde casa para funcionarios públicos todos los viernes, como parte de sus esfuerzos para conservar existencias de energía ante los aumentos de precios globales por la guerra en Medio Oriente.

El ministro coordinador de asuntos económicos, Airlangga Hartarto, detalló que el gobierno regulará las compras con “un límite razonable de 50 litros por vehículo” al día para consumidores privados.

También informó, en una conferencia de prensa virtual desde Seúl, que los funcionarios trabajarán desde casa todos los viernes para ahorrar energía.

No subirán el precio del combustible

Pese al escenario internacional, el gobierno indonesio aseguró que no aumentará el precio del combustible, tanto subvencionado como no subvencionado, a partir del 1 de abril.

Una declaración oficial enviada a la AFP advirtió además contra la “desinformación” sobre un alza pendiente y sostuvo que está garantizada la disponibilidad de combustible.

Airlangga afirmó que “la condición económica nacional se mantiene estable con sólidos fundamentos. Las existencias nacionales de combustible son seguras y se mantiene la estabilidad fiscal”.

En el mismo tono, el ministro de Energía, Bahlil Lahadalia, pidió apoyo de la población:

“Necesitamos el apoyo y la cooperación del público. Necesitamos comprar combustible de manera razonable y sabia”.

La presión crece por el cierre de Ormuz

Una quinta parte de los suministros de crudo del mundo y una cantidad sustancial de gas normalmente transitan por el Estrecho de Ormuz, pero el tráfico se ha detenido durante la guerra, que comenzó con ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Indonesia, aunque es productor de petróleo, sigue siendo un importador neto y ha defendido con fuerza el subsidio al combustible, que para 2026 representa 12.3 mil millones de dólares, alrededor del 5% del presupuesto anual total.

Sin embargo, observadores citados por AFP, señalan que la presión podría aumentar, ya que el cálculo del subsidio para 2026 se basó en un precio global de 70 dólares por barril, pero desde entonces los precios han superado los 100 dólares.

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