“Los días que vienen serán decisivos”, asegura Estados Unidos sobre la guerra contra Irán

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Estados Unidos no aseguró si desplegarán a sus tropas. Foto: AFP.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que los próximos días en la guerra de Estados Unidos contra Irán serán “decisivos”, ante la posibilidad de desplegar a sus topas terrestres.

En una rueda de prensa, el funcionario señaló que “los días que vienen serán decisivos… Irán lo sabe y prácticamente no hay nada que pueda hacer militarmente al respecto”.

Además, agregó que en “las últimas 24 horas han registrado el menor número de drones y misiles enemigos lanzados por Irán”.

Evitan confirmar uso de tropas terrestres en guerra de Medio Oriente

En cambio, Pete Hegseth no quiso confirmar Estados Unidos usará las topas terrestres que ya fueron desplegadas hacia Irán por la guerra, indicó AFP. Solo señaló que:

“No se puede librar y ganar una guerra si le dices a tu adversario qué estás dispuesto a hacer o qué no estás dispuesto a hacer, incluyendo desplegar fuerzas”.

No obstante, aseguró que podrían ejecutar esa opción, “o quizá no tengamos que usarlas en absoluto”, en caso de que funcionen las negociaciones con Irán para abrir el estrecho de Ormuz y terminar el conflicto bélico.

Pete Hegseth aseguró que las negociaciones con Irán “son muy reales” y “están ganando fuerza”, pese a que días antes el gobierno islámico rechazó algún diálogo con Estados Unidos para terminar la guerra.

Además, confirmó que visitó a las tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente. Explicó que el encuentro se mantuvo en secreto por motivos de seguridad.

“Estuvimos sobre el terreno en el área de responsabilidad de CENTCOM (Comando Central) el sábado durante aproximadamente medio día. Por razones de seguridad operacional, para que esas tropas no sean atacadas, no se revelarán los lugares ni las bases”.

Estados Unidos presume ataques en guerra contra Irán

Por su parte, el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, indicó que Estados Unidos atacó a más de 11 mil “objetivos” de Irán en los últimos 30 días de guerra. También, subrayó que siguen destruyendo “las capacidades de misiles balísticos y de drones de Irán”.

“Seguimos concentrados en interceptar y destruir las cadenas logísticas y de suministro que sustentan estos programas”, agregó.

Asimismo, comentó que “seguimos ejerciendo dominio sobre la Marina iraní”, ya que las fuerzas estadounidenses se concentran en atacar vía aérea su capacidad de minado y activos navales.

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