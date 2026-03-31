Gasolina rompe techo de 4 dólares en EE. UU. y despierta críticas a Trump

GENERANDO AUDIO...

Gasolina superó los 4 dólares y ha llegado a más de 8 por galón. Fotos Reuters

El precio de la gasolina en Estados Unidos superó los 4 dólares por galón este 30 de marzo, por primera vez desde 2022, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, lo que ha desatado críticas hacia el gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con datos de la plataforma GasBuddy, el costo promedio nacional ha aumentado más de un dólar por galón, equivalente a un alza cercana al 36% desde finales de febrero.

Gasolina en EE. UU. supera los 4 dólares: ¿qué está pasando?

El repunte en los precios coincide con la intensificación del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha presionado los mercados energéticos globales.

El umbral de los 4 dólares por galón es considerado un techo psicológico para los consumidores, ya que impacta directamente en el costo de vida y en el precio de otros productos.

“Es ridículo, conseguí 10 galones por 50 dólares”, dijo el conductor Corey Smith. “Toda esta situación de guerra está haciendo que todo se dispare”.

Precio del petróleo sube y presiona combustibles

El encarecimiento de la gasolina está ligado al alza en el precio del crudo.

Los futuros del petróleo en Estados Unidos cerraron en 102.88 dólares por barril, con incrementos adicionales tras reportes de ataques a infraestructura petrolera en Medio Oriente.

Además, el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha elevado la preocupación sobre el suministro global de energía.

Analistas advierten que, de mantenerse este escenario, los precios en estaciones de servicio podrían seguir aumentando en los próximos días.

Consumidores resienten alza en gasolina en EE. UU.

El impacto ya se refleja en los bolsillos de los ciudadanos.

“Los precios de la gasolina ahora mismo son una locura… ni siquiera se pueden llenar los tanques”, dijo Antonio Gómez, repartidor en Nueva York.

Otro conductor, Alaba Idris, consideró que el conflicto es el principal detonante:

“Mientras la guerra continúe, no se preocupen por el precio de la gasolina. Va a subir todos los días”.

Presión política para Donald Trump por precios de energía

El aumento en los combustibles representa un reto para la administración de Donald Trump, quien había prometido reducir los precios de la energía mediante mayor producción de petróleo y gas.

Sin embargo, la volatilidad en los mercados y el contexto geopolítico han complicado ese objetivo, en un momento clave rumbo a las elecciones intermedias en Estados Unidos.

Según un sondeo de Reuters/Ipsos, alrededor del 55% de los encuestados afirma que el alza en la gasolina ha afectado sus finanzas familiares, mientras que el 21% reporta un impacto considerable.

Medidas del Gobierno tendrían impacto limitado

Ante el aumento de precios, la administración estadounidense implementó medidas como una exención temporal de la Ley Jones, que permite el transporte de combustibles en buques extranjeros entre puertos del país.

No obstante, expertos del sector anticipan que esta medida tendrá un impacto limitado en la contención de los precios.

Gasolina cara en EE. UU.: entre guerra y economía doméstica

El alza en los combustibles se ha convertido en un tema central para los consumidores, quienes identifican el conflicto internacional como el principal detonante.

“Todo el mundo dice lo mismo: vimos el cambio después de la guerra… y estamos pagando las consecuencias”, señaló Justin Caba, residente de Nueva York.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.