Estados Unidos tardó meses en reunir información.

“Resolución Absoluta” es el nombre de la operación empleada por Estados Unidos para la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, la cual involucró el uso de más de 150 aviones.

Durante la madrugada de este 3 de enero, fuerzas especiales norteamericanas ingresaron a la ciudad de Caracas, en Venezuela. Aviones lanzaron misiles en tres puntos de la ciudad, mientras tropas avanzaban por tierra al Fuerte Tiuna, donde estaba el mandatario.

Así lo informó el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presumir la intervención durante una rueda de prensa en su residencia en Mar-A-Lago.

En ese momento, el Gobierno estadounidense indicó que la operación que usaron para la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores llevaba por nombre “Resolución Absoluta”: un proyecto que se concretó tras meses de reuniones y trabajos en contra del “narcoterrorismo”.

En un inicio, algunos medios de comunicación se refiere al operativo como “Martillo de medianoche”, aunque ese más bien fue el nombre de varios ataques hechos por el gobierno norteamericano a Irán, en junio de 2025.

¿Cómo fue la operación Resolución Absoluta?

Después de las declaraciones de Donald Trump, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, relató en qué consistió el operativo.

Indicó que planearon durante meses la misión, reuniendo información de inteligencia. El New York Times indicó que, desde agosto de este 2025, la CIA ya tenía a un equipo en territorio venezolano, reuniendo información.

Dan Caine resaltó que, a través de estos trabajos, reunieron la información necesaria para “encontrar a Maduro y comprender cómo se movía, dónde vivía, a dónde viajaba, qué comía, qué vestía, qué mascotas tenía”.

La pieza clave fue un presunto informante. La CIA logró un acuerdo con una persona que sabía los movimientos del presidente, según New York Times.

Toda la información permitió al Delta Force -una unidad de élite- construir una casa con las mismas características del espacio donde vivía Nicolás Maduro, con la finalidad de practicar en ella el operativo y capturarlo con éxito.

Solo faltaba decidir el día adecuado para evitar daños a civiles en Caracas, dijo Dan Caine. El gobierno de Estados Unidos planeaba lanzar la operación para detener a Nicolás Maduro en la víspera de Año Nuevo. Sin embargo, lo retrasaron para este 3 de enero, por las condiciones climáticas.

Finalmente, durante la madrugada, desplegaron más de 150 aeronaves, incluyendo cazas, bombarderos estratégicos, aviones de alerta temprana y helicópteros de extracción.

El ataque en Venezuela

El jefe del Estado Mayor explicó que el operativo duró entre las 02:01 y las 04:29 horas de Venezuela. Estados Unidos logró cortar la electricidad en algunas zonas de Caracas, mientras avanzaban las fuerzas.

Los aviones comenzaron un bombardeo en al menos tres zonas militares de la ciudad, según CNN, Reuters y New York Times. Entre ellas, está el Fuerte Tiuna, una de las principales bases militares, donde estaba Nicolás Maduro.

Donald Trump explicó que las fuerzas especiales irrumpieron en el completo por tierra y entraron a la habitación del mandatario venezolano. Tanto él como su esposa quisieron escapar a una habitación de seguridad, pero fueron detenidos en un lapso de 47 segundos.

“Era una puerta muy gruesa, muy pesada. Pero no pudo llegar a esa puerta. Llegó a la puerta, pero fue incapaz de cerrarla”, dijo Donald Trump.

Al capturarlo, helicópteros ingresaron al complejo militar para la extracción. A las 04:29 horas, los detenidos iban rumbo al USS Iwo Jima, un buque de guerra norteamericano que estaba en el Caribe, para su posterior traslado a Nueva York.

