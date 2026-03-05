Estados Unidos advierte que podría lanzar ofensiva militar en solitario contra cárteles

GENERANDO AUDIO...

Pete Hegseth advierte sobre carteles.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que Estados Unidos está preparado para lanzar una ofensiva contra los cárteles del narcotráfico, incluso si debe actuar sin el apoyo de otros países.

Las declaraciones se realizaron durante la conferencia “Américas contra los cárteles”, celebrada en Miami, donde el funcionario llamó a los gobiernos latinoamericanos a pasar a la ofensiva contra los grupos que calificó como “narcoterroristas”.

Durante su intervención, Hegseth señaló que la cooperación regional sigue siendo la opción preferida para Washington, aunque dejó claro que su país está dispuesto a actuar por su cuenta si considera que estas organizaciones representan una amenaza directa para su seguridad nacional.

El funcionario también subrayó que la lucha contra el tráfico de drogas y las estructuras criminales transnacionales requiere una respuesta firme, por lo que instó a los países de la región a reforzar sus estrategias de seguridad.

En el encuentro se destacó que México, Colombia y Brasil no participarán en la conferencia, lo que generó atención en torno al alcance de las medidas que podría impulsar el gobierno estadounidense.

¿Qué es la Doctrina Monroe y cómo se relaciona con esta advertencia?

Tras sus declaraciones, el secretario de Defensa también hizo referencia a la aplicación de la Doctrina Monroe, una política histórica de Estados Unidos que ha influido en su relación con el continente americano.

Esta doctrina fue proclamada en 1823 por el entonces presidente James Monroe, quien estableció que las potencias extranjeras no debían intervenir en los asuntos del continente americano, bajo el principio de que Estados Unidos asumiría un papel central en la estabilidad del hemisferio.

En ese contexto, las advertencias recientes sobre el combate a los cárteles del narcotráfico reflejan esa lógica histórica, en la que Estados Unidos considera que amenazas que impactan directamente su seguridad —como el tráfico de drogas hacia su territorio— pueden justificar mayor presión política, cooperación militar o incluso acciones directas en la región.

Las declaraciones se producen en medio de un debate internacional sobre el papel que deben asumir los gobiernos latinoamericanos frente al crimen organizado transnacional y sobre los límites de la intervención extranjera en materia de seguridad regional.

