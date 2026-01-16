Estados Unidos crea “consejo de paz” para Gaza, anuncia Trump

GENERANDO AUDIO...

Trump anuncia “consejo de paz” para Gaza. Foto: Gettyimages

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la creación de un “consejo de paz” para Gaza, como parte de la segunda fase del plan de paz impulsado por su administración para el territorio palestino.

El anuncio fue realizado a través de la plataforma Truth Social, donde el mandatario informó que el órgano ya se encuentra conformado y que en los próximos días se dará a conocer la lista de sus integrantes.

Anuncio oficial a través de Truth Social

En su mensaje, Trump aseguró que la conformación del consejo representa un paso relevante dentro de la estrategia diplomática para la región.

“Tengo el gran honor de anunciar que el Consejo de la Paz ha sido formado. La lista de los miembros del Consejo será revelada próximamente”, escribió el presidente estadounidense.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los perfiles que integrarán este órgano ni los criterios bajo los cuales fueron seleccionados.

Parte de la segunda fase del plan para Gaza

De acuerdo con lo informado, el consejo de paz para Gaza se inscribe dentro de la segunda etapa del plan de paz promovido por Washington. Su función principal será supervisar un comité palestino integrado por tecnócratas, figuras temporales y actores políticos.

Este comité tendría a su cargo tareas de carácter administrativo y político durante el desarrollo del proceso, bajo la observación del nuevo consejo.

Sin mayores detalles sobre su operación

Hasta ahora, la administración estadounidense no ha precisado el alcance operativo, el calendario de trabajo ni el papel que jugarán otros actores internacionales en el funcionamiento del consejo.

Tampoco se ha informado si el organismo contará con reconocimiento o participación directa de autoridades palestinas o de otros gobiernos involucrados en el conflicto.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.