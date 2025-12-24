GENERANDO AUDIO...

Crece la tensión en las costas de Venezuela. Foto: Reuters.

El Gobierno de Estados Unidos desplegó más aviones y personal de operaciones especiales al Caribe para interceptar a más buques petroleros y aumentar la presión a Venezuela.

De acuerdo con información de The Wall Street Journal, al menos 10 aviones de rotor basculante CV-22 Osprey volaron a la región del Caribe por la noche del 22 de diciembre, desde la Base Aérea Cannon en Nuevo México. Estas unidades son usadas para operaciones especiales.

Además, el periódico estadounidense revisó los datos de vuelos, detectando que aviones de carga C-17 llegaron a Puerto Rico el 22 de diciembre. Dichas unidades partieron de las bases militares de Fort Stewart y Fort Campbell.

Un funcionario de Estados Unidos indicó a The Wall Street Journal que estos aviones transportaron personal y equipo militar al Caribe.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Estados Unidos suma cuatro meses de presencia militar en el Caribe, principalmente frente a las costas de Venezuela, bajo el argumento de combatir al narcotráfico.

Donald Trump insiste con la salida de Nicolás Maduro del poder, al asegurar que es el líder del Cártel de los Soles. En cambio, el presidente venezolano ha insistido en alcanzar el diálogo entre ambas naciones.

De acuerdo con Reuters, el Pentágono ha hundido más de 28 presuntos barcos cargados con droga en el Caribe y el Océano Pacífico Oriental, matando a alrededor de 104 personas a bordo.

El pasado 19 de diciembre, Donald Trump dijo a NBC News que no descarta la posibilidad de iniciar una guerra contra Venezuela.

Al día siguiente, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó un buque en aguas internacionales frente a las costas venezolanas, como parte de sus acciones contra petroleros sancionados que entren y salgan de dicho país.

Ante estas acciones, el Gobierno de Venezuela anunció el zarpe de un buque de la compañía Chevron con crudo venezolano, con destino a Estados Unidos.

De igual forma, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el 23 de diciembre una ley que castiga con hasta 20 años de prisión a quienes promuevan o financien “actos de piratería, bloqueo u otros ilícitos internacionales”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos: