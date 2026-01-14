Estados Unidos envía ayuda humanitaria a 24 mil cubanos tras el huracán Melissa

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos envía ayuda humanitaria a Cuba. Foto: Gettyimages

El Gobierno de Estados Unidos informó este miércoles, a través de su sitio oficial, que comenzó el envío de asistencia humanitaria por un monto de 3 millones de dólares a 24 mil personas en Cuba, casi tres meses después de los daños ocasionados por el huracán Melissa, considerado el ciclón más potente del Atlántico durante 2025.

De acuerdo con el comunicado, la ayuda incluye alimentos y artículos básicos para el hogar, con el objetivo de apoyar a familias afectadas por el fenómeno meteorológico.

Vuelos y logística de entrega

La asistencia será trasladada mediante vuelos chárter que partirán desde Miami los días 14 y 16 de enero, con destino a las ciudades de Holguín y Santiago de Cuba, respectivamente.

Cada vuelo transportará más de 525 kits de alimentos y 650 kits de higiene y tratamiento de agua, lo que permitirá beneficiar a más de mil familias por operación. Además, se informó que un buque comercial arribará a Santiago de Cuba en las próximas semanas para entregar el resto del apoyo humanitario.

¿Qué incluye la ayuda humanitaria?

Según el Gobierno estadounidense, los insumos enviados contemplan:

Kits de alimentos , con productos básicos como arroz, frijoles, aceite y azúcar, destinados a cubrir necesidades nutricionales esenciales

, con productos básicos como arroz, frijoles, aceite y azúcar, destinados a cubrir necesidades nutricionales esenciales Kits de higiene y tratamiento de agua , que incluyen pastillas purificadoras y recipientes para el almacenamiento de agua potable

, que incluyen pastillas purificadoras y recipientes para el almacenamiento de agua potable Juegos de cocina , como ollas y utensilios, para facilitar la preparación de alimentos

, como ollas y utensilios, para facilitar la preparación de alimentos Artículos para el hogar, entre ellos sábanas, mantas y linternas solares para enfrentar cortes de energía eléctrica

Distribución de la ayuda

El comunicado señala que la distribución se realiza en coordinación con la Iglesia católica, con el propósito de que la asistencia llegue directamente a la población cubana, sin intermediación gubernamental.

En un mensaje publicado en la red social X, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el envío del primer cargamento y señaló que Estados Unidos trabaja con organizaciones religiosas y socios humanitarios para garantizar que el apoyo llegue a las personas afectadas por el huracán Melissa

