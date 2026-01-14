Lista de los 75 países a los que EE. UU. les congeló el trámite de visas

| 14:42 | Sergio Iván González | Uno TV
Estados Unidos congela visas a 75 países, lista
EE. UU. congela visas para evitar cargas al gasto público. Foto: Getty

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión del trámite de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, al considerar que podrían requerir asistencia pública mientras viven en territorio estadounidense. La medida entra en vigor el 21 de enero.

De acuerdo con un documento interno, la dependencia instruyó a los funcionarios consulares a detener nuevas solicitudes de visas de inmigrante de los países señalados, como parte de una política que endurece las reglas migratorias para evitar que nuevos migrantes se conviertan en “cargas públicas” en EE. UU.

Lista completa de los 75 países con trámite de visa congelado

  1. Afganistán
  2. Albania
  3. Argelia
  4. Antigua y Barbuda
  5. Armenia
  6. Azerbaiyán
  7. Bahamas
  8. Bangladesh
  9. Barbados
  10. Bielorrusia
  11. Belice
  12. Bután
  13. Bosnia
  14. Brasil
  15. Birmania
  16. Camboya
  17. Camerún
  18. Cabo Verde
  19. Colombia
  20. Costa de Marfil
  21. Cuba
  22. República Democrática del Congo
  23. Dominica
  24. Egipto
  25. Eritrea
  26. Etiopía
  27. Fiji
  28. Gambia
  29. Georgia
  30. Ghana
  31. Granada
  32. Guatemala
  33. Guinea
  34. Haití
  35. Irán
  36. Irak
  37. Jamaica
  38. Jordania
  39. Kazajistán
  40. Kosovo
  41. Kuwait
  42. Kirguistán
  43. Laos
  44. Líbano
  45. Liberia
  46. Libia
  47. Macedonia del Norte
  48. Moldavia
  49. Mongolia
  50. Montenegro
  51. Marruecos
  52. Nepal
  53. Nicaragua
  54. Nigeria
  55. Pakistán
  56. República del Congo
  57. Rusia
  58. Ruanda
  59. San Cristóbal y Nieves
  60. Santa Lucía
  61. San Vicente y las Granadinas
  62. Senegal
  63. Sierra Leona
  64. Somalia
  65. Sudán del Sur
  66. Sudán
  67. Siria
  68. Tanzania
  69. Tailandia
  70. Togo
  71. Túnez
  72. Uganda
  73. Uruguay
  74. Uzbekistán
  75. Yemen

Qué tipo de visas sí y cuáles no aplica la suspensión

El documento aclara que el congelamiento solo aplica a visas de inmigrante.
No se verán afectadas las visas de no inmigrante, como las de turismo o negocios.

¿Por qué EE. UU. congeló el trámite de visas?

La medida se basa en una orden emitida en noviembre que endureció los criterios para autorizar visas a personas que, según la evaluación del gobierno, podrían depender de asistencia social en EE. UU.

En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que la administración de Donald Trump busca “poner fin al abuso del sistema migratorio estadounidense” y evitar el ingreso de extranjeros que se beneficien de prestaciones públicas.

Miles de visas revocadas durante el gobierno de Trump

La administración Trump ha informado previamente que más de 100 mil visas han sido revocadas, en su mayoría por exceder el tiempo de estadía permitido.

Además, se retiró el estatus legal a 8 mil estudiantes y 2 mil 500 trabajadores especializados, en casos donde las autoridades afirmaron que existían conductas delictivas como motivo de la revocación.

