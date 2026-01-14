Lista de los 75 países a los que EE. UU. les congeló el trámite de visas

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. congela visas para evitar cargas al gasto público. Foto: Getty

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión del trámite de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, al considerar que podrían requerir asistencia pública mientras viven en territorio estadounidense. La medida entra en vigor el 21 de enero.

De acuerdo con un documento interno, la dependencia instruyó a los funcionarios consulares a detener nuevas solicitudes de visas de inmigrante de los países señalados, como parte de una política que endurece las reglas migratorias para evitar que nuevos migrantes se conviertan en “cargas públicas” en EE. UU.

Lista completa de los 75 países con trámite de visa congelado

Afganistán Albania Argelia Antigua y Barbuda Armenia Azerbaiyán Bahamas Bangladesh Barbados Bielorrusia Belice Bután Bosnia Brasil Birmania Camboya Camerún Cabo Verde Colombia Costa de Marfil Cuba República Democrática del Congo Dominica Egipto Eritrea Etiopía Fiji Gambia Georgia Ghana Granada Guatemala Guinea Haití Irán Irak Jamaica Jordania Kazajistán Kosovo Kuwait Kirguistán Laos Líbano Liberia Libia Macedonia del Norte Moldavia Mongolia Montenegro Marruecos Nepal Nicaragua Nigeria Pakistán República del Congo Rusia Ruanda San Cristóbal y Nieves Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Senegal Sierra Leona Somalia Sudán del Sur Sudán Siria Tanzania Tailandia Togo Túnez Uganda Uruguay Uzbekistán Yemen

Qué tipo de visas sí y cuáles no aplica la suspensión

El documento aclara que el congelamiento solo aplica a visas de inmigrante.

No se verán afectadas las visas de no inmigrante, como las de turismo o negocios.

¿Por qué EE. UU. congeló el trámite de visas?

La medida se basa en una orden emitida en noviembre que endureció los criterios para autorizar visas a personas que, según la evaluación del gobierno, podrían depender de asistencia social en EE. UU.

En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que la administración de Donald Trump busca “poner fin al abuso del sistema migratorio estadounidense” y evitar el ingreso de extranjeros que se beneficien de prestaciones públicas.

Miles de visas revocadas durante el gobierno de Trump

La administración Trump ha informado previamente que más de 100 mil visas han sido revocadas, en su mayoría por exceder el tiempo de estadía permitido.

Además, se retiró el estatus legal a 8 mil estudiantes y 2 mil 500 trabajadores especializados, en casos donde las autoridades afirmaron que existían conductas delictivas como motivo de la revocación.

