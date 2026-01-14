Lista de los 75 países a los que EE. UU. les congeló el trámite de visas
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión del trámite de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, al considerar que podrían requerir asistencia pública mientras viven en territorio estadounidense. La medida entra en vigor el 21 de enero.
De acuerdo con un documento interno, la dependencia instruyó a los funcionarios consulares a detener nuevas solicitudes de visas de inmigrante de los países señalados, como parte de una política que endurece las reglas migratorias para evitar que nuevos migrantes se conviertan en “cargas públicas” en EE. UU.
Lista completa de los 75 países con trámite de visa congelado
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Antigua y Barbuda
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Bielorrusia
- Belice
- Bután
- Bosnia
- Brasil
- Birmania
- Camboya
- Camerún
- Cabo Verde
- Colombia
- Costa de Marfil
- Cuba
- República Democrática del Congo
- Dominica
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Fiji
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Guatemala
- Guinea
- Haití
- Irán
- Irak
- Jamaica
- Jordania
- Kazajistán
- Kosovo
- Kuwait
- Kirguistán
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Macedonia del Norte
- Moldavia
- Mongolia
- Montenegro
- Marruecos
- Nepal
- Nicaragua
- Nigeria
- Pakistán
- República del Congo
- Rusia
- Ruanda
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Tanzania
- Tailandia
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Yemen
Qué tipo de visas sí y cuáles no aplica la suspensión
El documento aclara que el congelamiento solo aplica a visas de inmigrante.
No se verán afectadas las visas de no inmigrante, como las de turismo o negocios.
¿Por qué EE. UU. congeló el trámite de visas?
La medida se basa en una orden emitida en noviembre que endureció los criterios para autorizar visas a personas que, según la evaluación del gobierno, podrían depender de asistencia social en EE. UU.
En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que la administración de Donald Trump busca “poner fin al abuso del sistema migratorio estadounidense” y evitar el ingreso de extranjeros que se beneficien de prestaciones públicas.
Miles de visas revocadas durante el gobierno de Trump
La administración Trump ha informado previamente que más de 100 mil visas han sido revocadas, en su mayoría por exceder el tiempo de estadía permitido.
Además, se retiró el estatus legal a 8 mil estudiantes y 2 mil 500 trabajadores especializados, en casos donde las autoridades afirmaron que existían conductas delictivas como motivo de la revocación.
