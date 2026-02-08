Donald Trump envía mensaje por el Super Bowl 2026 y vuelve a generar polémica tras críticas a Bad Bunny

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump y Bad Bunny. AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje patriótico con motivo del Super Bowl 2026, pese a haber anunciado a finales de enero que no asistiría al evento y criticado la elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo. Además, lanzó una broma en redes sociales sobre su supuesto equipo favorito para ganar el partido.

El mensaje oficial de Donald Trump, y publicado por la Casa Blanca, destacó la importancia histórica del evento deportivo y lo vinculó con los 250 años de la independencia estadounidense.

También deseó éxito a los Patriots de New England y a los Seahawks de Seattle, equipos que disputan el campeonato, y subrayó que el Super Bowl es “más que un simple partido”, al considerarlo una tradición que refleja “la pasión, perseverancia y el espíritu estadounidense”.

“El fútbol americano refleja nuestra propia trayectoria como nación: determinación, disciplina y trabajo duro”, señaló Donald Trump, quien también aprovechó el mensaje para rendir homenaje a las Fuerzas Armadas y a los patriotas que aseguraron la independencia del país.

La broma en X que volvió a encender las redes antes del Super Bowl 2026

Además de su mensaje patriótico, Trump volvió a colocarse en el centro de la conversación al publicar un video en la red social X, donde aseguró que revelaría cuál era su equipo favorito para ganar el Super Bowl 2026.

Críticas previas de Donald Trump contra las actuaciones de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl 2026

El mensaje presidencial llega semanas después de que Trump anunciara que no asistiría al Super Bowl 2026, en medio de una controversia por la elección de Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo y de Green Day como acto de apertura.

“Soy anti-ellos”, dijo al referirse tanto al cantante puertorriqueño como a la banda estadounidense, dejando clara su inconformidad con la selección musical del evento.

Sin embargo, el clip se corta abruptamente antes de que dé la respuesta, lo que fue interpretado como una broma y generó miles de reacciones entre usuarios.

Aunque Donald Trump no mencionó directamente a Bad Bunny en ese mensaje, el video fue leído por muchos como una continuación del tono irónico que ha mantenido frente al evento y su espectáculo musical.