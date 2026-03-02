Proyectil alcanza a petrolero con bandera de EE. UU. en puerto de Bahréin

GENERANDO AUDIO...

Petrolero con bandera de EE.UU. es alcanzado por proyectiles. Foto: Gettyimages

Un petrolero de productos con bandera de Estados Unidos fue alcanzado por dos proyectiles desconocidos en el puerto de Bahréin, lo que provocó un incendio a bordo que posteriormente fue extinguido, de acuerdo con fuentes de seguridad marítima citadas por Reuters.

El buque identificado como Stena Imperative fue impactado a las 02:57 GMT, y permanece atracado en el puerto, informó la empresa británica de gestión de riesgos marítimos Vanguard.

Según el reporte, todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo y evacuaron la embarcación tras el incidente.

Primer buque estadounidense dañado desde inicio de ataques

De acuerdo con las fuentes citadas, se trata del primer buque con bandera estadounidense que resulta dañado desde el inicio de los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado.

Las ofensivas han derivado en represalias por parte de Teherán contra objetivos en países del Golfo e Israel, en un contexto de escalada de tensiones en la región.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la autoría de los proyectiles que impactaron al petrolero ni sobre daños estructurales de consideración en la embarcación.

