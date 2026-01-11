Estados Unidos llama a sus connacionales a abandonar Venezuela ante “situación de seguridad inestable”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El Departamento de Estado de los Estados Unidos llamó este sábado a sus connacionales a abandonar Venezuela “de inmediato”, luego de que la seguridad en el país latinoamericano sigue inestable.

A una semana de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales, la administración de Donald Trump advirtió que, tras ese hecho, han surgido nuevas amenazas directas contra ciudadanos de su país.

Caza de estadounidenses en las carreteras

La alerta subraya una amenaza específica: el despliegue de los llamados “colectivos” (milicias armadas vinculadas al régimen depuesto), quienes han tomado el control de diversas vías de comunicación.

En su mensaje, la institución agregó que se han reportado retenes ilegales por parte de grupos armados en carreteras del país sudamericano, que están registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanos estadounidenses o de personas que hayan manifestado apoyo a los Estados Unidos.

Por ello, a la par del llamado a dejar el país, el Departamento de Estado pidió a los estadounidenses aún en Venezuela a transitar por las carreteras con extrema precaución y en alerta total.

Alerta Nivel 4: “No viajar”

Venezuela se mantiene en el nivel máximo de riesgo para los viajeros (Nivel 4), debido a peligros críticos que incluyen:

Detenciones arbitrarias y tortura Riesgo de terrorismo y secuestro Crimen generalizado y disturbios civiles Infraestructura de salud deficiente

A la par que recordó que todos los servicios consulares en Venezuela permanecen suspendidos, por lo que el gobierno de Estados Unidos no tiene capacidad para brindar asistencia de emergencia a sus ciudadanos en territorio venezolano.

Toda vez que, los vuelos internacionales comerciales ya fueron reanudados desde y hacia Venezuela, tras los cierres al espacio aéreo registrados en las semanas anteriores, lo que abre una ventana para la evacuación inmediata.

