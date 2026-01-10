EE. UU. lanza ataques contra ISIS en Siria

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Estados Unidos y fuerzas aliadas lanzaron una serie de ataques “a gran escala” contra el grupo yihadista estado islámico (EI) -también llamado ISIS- en Siria, informó el comando central estadounidense este sábado. La ofensiva formó parte de una nueva represalia tras un ataque ocurrido en diciembre que dejó tres estadounidenses muertos.

Washington detalló que un atacante solitario del EI perpetró el 13 de diciembre un ataque en Palmira, un sitio arqueológico histórico que en el pasado estuvo bajo control de combatientes yihadistas. En ese hecho murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete civil.

Operación Hawkeye como respuesta directa

De acuerdo con el comando central estadounidense, los bombardeos formaron parte de la operación Hawkeye, lanzada como respuesta directa al ataque mortal contra fuerzas de estados unidos y Siria en Palmira.

“Los ataques de hoy tuvieron como objetivo al EI en toda Siria”, señaló el mando militar en una publicación en X, donde precisó que se trató de una ofensiva coordinada y de gran alcance.

Ataques previos y objetivos alcanzados

Estados Unidos y Jordania ya habían llevado a cabo una ronda previa de bombardeos el mes pasado como parte de la misma operación, en la que fueron alcanzados alrededor de 70 objetivos vinculados al grupo yihadista.

El ataque contra ciudadanos estadounidenses en Palmira fue el primer incidente de este tipo desde el derrocamiento en diciembre de 2024 del líder sirio Bashar al Asad.

Presencia del EI en Siria

El personal estadounidense en la región apoya la operación Inherent Resolve, una coalición internacional creada para combatir al estado islámico, grupo que llegó a controlar amplias zonas de Siria e Irak en 2014.

Aunque el EI fue derrotado territorialmente por fuerzas locales con apoyo de bombardeos internacionales, aún mantiene presencia en Siria, especialmente en zonas desérticas del país.