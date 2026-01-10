GENERANDO AUDIO...

Protestas estallaron tras muerte de activista. Foto: Reuters

Minneapolis se convirtió en uno de los principales focos de protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de la muerte a tiros de una activista a manos de un agente federal. Tras las tensas movilizaciones registradas el viernes 9 de enero, organizaciones civiles convocaron para el sábado 10 de enero manifestaciones en distintas ciudades de Estados Unidos.

Las protestas se dan en medio de un fuerte despliegue de agentes federales en Minnesota y de una investigación estatal paralela sobre el uso de la fuerza por parte de ICE.

Manifestantes vandalizan hotel

La noche del viernes 9 de enero, cientos de manifestantes realizaron una “protesta ruidosa” frente a un hotel del centro de Minneapolis que presuntamente alojaba a agentes federales de ICE.

Videos difundidos muestran a personas golpeando ollas y sartenes, tocando tambores, gritando consignas contra ICE a través de megáfonos y utilizando linternas de alta potencia dirigidas hacia las ventanas del hotel. Algunos manifestantes portaban disfraces inflables y silbatos metálicos.

De acuerdo con imágenes y reportes difundidos por activistas, manifestantes enmascarados rodearon el hotel Canopy by Hilton, ubicado en Park Avenue, en lo que fue la tercera noche consecutiva de protestas tras el tiroteo fatal.

Durante los disturbios, se reportó la ruptura de ventanas y consignas constantes contra ICE. Sin embargo, no quedó confirmado si en ese momento había agentes federales alojados en el lugar.

Protestas continuarán este sábado

Grupos de libertades civiles y de derechos de los inmigrantes anunciaron protestas en más de mil puntos del país para el fin de semana, con el objetivo de exigir el fin de los operativos masivos de ICE, ordenados por el presidente Donald Trump, particularmente en ciudades gobernadas por demócratas.

Los organizadores señalaron que las movilizaciones buscan denunciar la militarización de las redadas migratorias y responsabilizar al gobierno federal por la escalada de violencia tras la muerte de la activista en Minnesota.

El asesinato que detonó las movilizaciones

Las protestas estallaron luego de que el miércoles previo, un agente de ICE disparó y mató a Renee Good, una madre de tres hijos de 37 años, mientras se encontraba al volante de su automóvil en una calle residencial de Minneapolis.

El hecho ocurrió poco después del envío de alrededor de 2 mil agentes federales a la ciudad, operativo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó como la mayor operación de su historia.

Despliegue federal e investigación en curso

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó el despliegue como una acción “imprudente” y criticó lo que describió como “gobernanza televisiva” por parte del gobierno federal.

Mientras tanto, autoridades estatales confirmaron que se abrió una investigación independiente para esclarecer la muerte de Renee Good, en un contexto de narrativas contradictorias sobre el uso de la fuerza por parte de agentes migratorios.

